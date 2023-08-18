Насладиться горным гостеприимством, свободным диким вет­ром, проверить себя на выносливость и вываляться в грязи… Так проходят выходные у желающих выплеснуть энергию казахстанцев и гостей из соседних стран. Самый экстремальный забег в стране Race Nation Kazakhstan 2023 собрал в алматинских горах наиболее выносливых и безбашенных участников.

Ущелье Ой-Карагай великолепно вписывается в концепцию гонки – нужная высота над уровнем моря, горные подъемы, пологие участки и невероятно богатые и живописные виды вокруг.

На старте, словно освободившись от офисного панциря, выст­роились атлеты, многие из них с обнаженным торсом. Живые, а не «химозно-качковые» мышцы играют на солнце, и невольно засматриваешься на красивых здоровых людей, находящих время и желание выбираться из каменных джунглей и «тестить» себя на прочность.

Каждый год количество участников экстремального забега растет в геометрической прогрессии. Сегодня на старт вышли 1 700 человек. География состязаний тоже впечатляет – Казахстан, Таджикистан, Украина, Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Россия. Забегов такого уровня практически нет нигде больше в мире, поэтому атлеты так стремятся попасть на нашу отечественную гонку.

– Это уже двенадцатый подобный забег, – говорит Вадим Винокуров, представитель организаторов мероприятия ОО «Экстремальная атлетика». – Race Nation сегодня – это двухдневное мероприятие, поделенное на категории, отличающиеся сложностью и количеством препятствий. Что интересно, активно прирастают и детские старты. Сегодня их протяженность – полтора километра с десятью препятствиями. Возраст участников – от 7 лет, но в командах с родителями на трассу выходят и дети младшего возраста.

Самые выносливые и смелые решаются на маршрут Elite 10. Десять километров в гору на время и более сорока препятствий. Но даже здесь не обошлось без слабого пола, хотя называть так девушек после пройденного будет все же неправильно. Отдельно женских стартов нет, бегут все вместе, однако девушки соревнуются между собой. А так, все то же самое, только вес тяжес­тей меньше.

Как говорят сами участники, в этой гонке нет проигравших, это нечто большее, чем заветный пьедестал для профессиональных спортсменов. Тут важно само участие и эмоции, которые получаешь. Они бесценны. Ступивши раз на экстремальную тропу, моментально подхватываешь «вирус», против которого нет специфического лечения. Просто начинаешь жить иначе, мыслить другими категориями, и даже круг общения становится другой, как и выходные перемещаются с торговых центров и баров под небесные своды и палящее солнце.

– Трассу мы практически не меняем, придерживаемся стандарта, для того чтобы участники могли качественно и целенаправленно тренироваться и сравнивать результаты, – комментирует Вадим Винокуров. – Мы лишь немного расширили парк препятствий и улучшили существующие испытания. Всю трассу тестируем на себе – крепления, нагрузку, время. В целом ничего невозможного в гонке нет. Это должно быть тяжело, но все же осуществимо. Все зависит от подготовки участника. Изначально может показаться, что испытания даже несложные и легковыполнимые. Отчасти это так, но когда они следуют один за одним, это совсем другое дело, особенно учитывая горный

рельеф и жару.

Старты проходили в категориях Оpen (средний и начальный уровень подготовки), Тeam (командный забег), Еlite (профессиональные спортсмены) и детский забег. Самое главное, по словам организаторов, это следить за собой. У каждого человека сущест­вует свой определенный предел, и излишняя бравада здесь ни к чему. Надо прислушиваться к организму, не совершать необдуманных подвигов и беречь себя.

Умение распределять силы и ресурсы дано далеко не каждому атлету. Именно по этой причине так лихо выстрелившие на старте спортсмены сходили с дистанции сами или же были дисквалифицированы за непройденные испытания.

«Экстремальная атлетика» проводит мероприятия круглый год. Испытывать себя можно и в зимнюю стужу, и при пронизывающем осеннем ветре, и как сейчас – при плюс 35 по Цельсию. Для некоторых стартов из экстремального меню необходима адаптация. Атлеты приезжают к месту проведения за сутки-двое до даты. Сегодняшние условия не требуют особой адаптации. Высота в полторы тысячи мет­ров считается среднегорьем. Возможно, лишь прибывшим из северных регионов жарковато, и была бы кстати температурная адаптация.

Перед стартом каждый участник дает расписку, что он прошел медицинское обследование, осознает риски и собственную ответственность. Со своей стороны организаторы ведут разъяснительную работу, рекомендуют больше пить, вовремя охлаждаться на специально оборудованных остужающих пунктах. На трассе дежурят медики и местная служба спасения.

...«Колючка», «отвал», «каракатица», «гнездо» и даже «кусок сыра» – так замысловато организаторы окрестили испытания. Но помимо горных рельефов и рукотворных сложностей для пущей зрелищности устроители состязаний поливают трассу водой, превращая грунт в вязкое месиво.

На более-менее спокойных участках дистанции нам удается пообщаться со спортсменами. Многие из них едва не клянутся бросить «вредную привычку» бегать по горам в летний зной и преодолевать препятствия и в следующий раз наблюдать за действом лежа на диване.

Преодолев основную горную высоту, торжественно зарекается принимать участие в подобном и участница из Павлодара Лилия Макарина. Но к финишной черте у девушки словно вырастают крылья, открывается второе дыхание, и она показывает лучший женский результат на пятикилометровой дистанции – 1 час 41 минута 17 секунд.

Участников, отважившихся на дистанцию Elite, уважительно называют «монстры». Им необходимо пройти все препятствия, и чем быстрее, тем лучше, за любой «прогул» грозит дисквалификация. На помощь соратников рассчитывать не приходится, за это можно нарваться на санкции. Просто финишировать в Elite, не говоря уж о призовых местах, – уже огромное достижение, говорят сами участники.

После категории Elite на старте команды. Бегут самые сплоченные участники, здесь не только можно, а нужно оказывать всяческую помощь и практически каждое препятствие необходимо проходить сообща.

Дождавшись паузы между спорт­сменами, испробовать трассу попыталась на себе. Энтузиазм иссяк примерно на пятом испытании, сразу после «гнезда», когда необходимо было забраться в круглое отверстие на потолке конструкции и спрыгнуть вниз. Участникам же предстояли самые грязные подвиги, отважиться на которые я так и не решилась: проползти по вязкой жиже под висящими покрышками, искупаться в бассейне с мутной водой с обязательным нырянием в грязную бездну. А еще в репертуаре таскание тяжестей – мешки, канистры.

Многолетние звезды экстрим-забегов – братья Алмас и Даулет Рахимбаевы – участвуют и в нынешнем состязании. Различие лишь в том, что спортсмены решили поделить трассы. Старший взял старшую гонку, а младший побежал «элитную пятерку». Двигаться с пьедестала и уступать лидерство они не намерены. И на этот раз под бешеный гул зрителей Алмас Рахимбаев вновь покоряет «десятку» первым. Восьмую победу в экстремальной гонке он одержал за 1 час 10 минут 18 секунд.

Сохранил семейную традицию и Даулет Рахимбаев, одержав победу в «пятерочке» за 41 минуту 49 секунд.

Самой сильной и выносливой среди женщин на 10 километрах оказалась гостья из Узбекистана Рузанна Исраелян. Ее время – 2 часа 7 минут и 25 секунд. Как признается девушка, ей казалось, что финиш не наступит уже никогда, и тем весомее была победа, которая досталась ценой невероятных усилий.

Все зарекавшиеся обменивались впечатлениями, делились лайфхаками и обещали друг другу всенепременно встретиться на следующей гонке.