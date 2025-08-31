За январь - июль текущего года в РК было поставлено на учёт 925,8 тыс. легковых автомобилей — на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2024-го, передает Kazpravda.kz со ссылкой на energyprom.kz

Фото: Energyprom.kz

Из них 88% пришлось на автомобили с бензиновым двигателем: 814,9 тыс. — на 0,8% больше, чем годом ранее. Следом идут легковые автомобили на дизельном топливе: 14,1 тыс. — на 4,8% меньше, впрочем, чем за январь–июль 2024 года.

На электромобили пришлось 6,9 тыс. легковых авто (или 0,7% от общего количества) — сразу на 34,2% больше, чем годом ранее. Это наибольший рост среди всех категорий. Заметное увеличение количества также наблюдалось по легковым автомобилям на газобаллонном топливе: на 32,1%, до 3,9 тыс.

Количество поставленных на учёт легковых автомобилей на смешанном топливе (на бензине, на газобаллонном топливе и на электричестве) сократилось на 6,3%, до 75 тыс.

В результате количество зарегистрированных электромобилей, включая поставленные на учёт в текущем году, выросло сразу на 78,7%, до 19,1 тыс. Годом ранее был отмечен рост в 2,1 раза.

При этом их доля в автопарке Казахстана всё ещё незначительна: лишь 0,3% к августу 2025 года. Для сравнения: в аналогичном периоде 2024-го на них приходилось 0,2%, к августу 2023-го — 0,1%.

Сразу 6 из 10 легковых электромобилей пришлось лишь на Алматы: 11,3 тыс. Доля электромобилей на дорогах Южной столицы также самая большая: 1,6% от всех зарегистрированных легковых автомобилей в мегаполисе.

Следом идут Астана и Алматинская область: 2,2 тыс. и 1,2 тыс. соответственно. При этом на долю электромобилей в Астане приходится 0,5% легкового автопарка, а в Алматинской области — лишь 0,2%.

Меньше всего электромобилей насчитывалось в Абайской и Улытауской областях: 55 и 57 авто соответственно. Стоит отметить, что по дипломатическим номерам зарегистрированы 233 электромобиля (или 0,5%). Помимо этого, со старыми номерами Южно-Казахстанской области зарегистрирован один автомобиль, работающий на электричестве.

По данным аналитической компании JATO, специализирующейся на автомобильной промышленности, доля проданных электромобилей в мире в первом квартале 2025 года достигла 14,5% от общего объёма продаж. Для сравнения: по итогам 2024-го их удельный вес составлял 14,3%, за 2022-й — 10,5%, а за 2019-й — лишь 1,9%. На электрифицированные гибриды в первом квартале текущего года пришлось ещё 21,1% от всех продаж, а на автомашины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) — 56,7%. Для сравнения: в 2019-м автомобили с ДВС составляли 91,2% от всех продаж, а гибриды — 5,9%.

По количеству зарегистрированных электромобилей в первом квартале 2025 года лидировал Китай: 57% от всех ставящихся на учёт электромобилей в мире. Следом идут ЕС вместе с Великобританией, Швейцарией и Норвегией (22%), США (12%), Индия (1,7%), Южная Корея (1,2%) и Турция (1,1%). На остальные страны суммарно пришлось лишь 5% зарегистрированных автомобилей, работающих на электричестве.

Доминирование Китая на рынке электромобилей подтверждается и тем, что в 2024 году в Поднебесной они стоили в среднем на 3% дешевле автомобилей с ДВС, по сравнению с 2019-м, когда электромобили были дороже на 10%. В Германии тем временем за шесть лет ситуация не изменилась: электромобили и в 2019-м, и в 2024 году были дороже автомобилей с ДВС на 34%. В США разница в цене составляла 31% — меньше, впрочем, чем в 2019-м, когда электромобили были дороже автомобилей с ДВС сразу на 44%.