Уже с первой статьи становится очевидной концептуальность положений Новой Конституции. Это ответ государства на запросы общества, во главе которых – справедливость, порядок и устойчивость. Депутат Мажилиса и руководитель фракции партии AMANAT Елнур Бейсенбаев разъяснил логику вносимых изменений на очередном заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Отсюда, как отметил парламентарий, и ключевой принцип новой Конституции, который, в частности, сводится к важности достижения консенсуса и недопущения ошибок прошлого.

«В пункте 1 статьи 2 четко прописано, что Казахстан остается президентской республикой, где Глава государства обеспечивает согласованную работу всех ветвей власти. В проекте в пункте 1 статьи 43 указано, что Президент избирается один раз на семь лет. Это конкретная норма, пресекающая монополизацию власти. А пункт 5 этой же статьи гласит: «положения пункта 1 настоящей статьи неизменны». Таким образом пресекаются любые разговоры о «вечной власти»»,– акцентировал депутат.

Особого внимания заслуживают также изменения, связанные с запретом близким родственникам Президента занимать политические и руководящие должности. Эта принципиальная линия отражена в пункте 3 статьи 45.

«Казахстан вводит четкие правила. Мы приняли это решение на референдуме 2022 года, и мы вновь закрепляем в проекте новой Конституции», – заявил мажилисмен.

Важное значение уделил член Комиссии расширению прав и возможностей граждан в участии жизни страны, а также ценностям и правовым гарантиям в Основном законе, начиная с Преамбулы.

«Впервые в Преамбуле звучат ориентиры Справедливого Казахстана и принцип Закона и Порядка. Теперь законы, ухудшающие положение граждан или вводящие новые обязанности, не будут иметь обратной силы (пункт 5 статьи 5). Это и есть подтверждение необратимости принятых решений и незыблемости принципа «Закон и порядок». Конституция впервые берет под защиту частную жизнь граждан в цифровом пространстве, в частности персональные данные и электронную переписку (статья 21)», – отметил мажилисмен.

Конституционная реформа и поступающие предложения от граждан, по мнению депутата, говорят о зрелости государства и общества.