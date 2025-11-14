Фото: Минпросвещения РК, Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бахыт Оспанов – дипломированный педагог, магистр международного развития Университета Дьюк (США), стипендиат программы Госдепартамента США, – один из тех, кто не на словах, а на деле меняет систему школьного образования в Казахстане. Почти десять лет он посвятил развитию Республиканской физико-математической школы (РФМШ), где под его руководством была реализована стратегия роста, открыты новые кампусы и создана современная инфраструктура для талантливых детей со всей страны.

Результат: рост числа учеников с 800 до 2500, открытие второго кампуса в Астане и строительство нового здания в Алматы для 700 школьников, за ходом которого Оспанов следил лично.

Но главным достижением Оспанова стало создание первого в Казахстане школьного Эндаумент-фонда, уникального финансового механизма, который позволяет школам развиваться независимо от государственного бюджета и делает образовательные проекты устойчивыми на десятилетия вперёд.

А в чем проблема?

Большинство казахстанских школ по-прежнему живут от финансирования до финансирования. Государство обеспечивает базовые расходы – зарплаты, питание, ремонт, коммунальные услуги, – но для обновления лабораторий, внедрения современных программ или поддержки талантливых учеников средств почти не остаётся. Поэтому родительские комитеты и другие инициативные группы годами берут на себя то, что в идеале должно быть системной частью развития школы.

Каждый новый учебный год начинается с привычных сборов: на мебель, оборудование, учебные материалы. Такая практика создаёт иллюзию помощи, но не решает проблему. Школа по-прежнему не имеет собственного устойчивого источника дохода. Как только поток пожертвований иссякает, развитие останавливается. И так – из года в год, от одной инициативы к другой.

Кроме того, остро стоит вопрос доверия. Многие выпускники и меценаты хотели бы поддерживать школы, в которых учились сами, но не уверены, что их средства будут использованы честно и по назначению. Прозрачных механизмов управления пожертвованиями в Казахстане долгое время не существовало, и это подрывает веру людей в эффективность благотворительности в образовании.

«Раньше всё работало по принципу: собрали – потратили – снова собираем. Это не путь к устойчивости. Мы видели, как школы каждый год начинали всё заново, прося родителей и выпускников помочь с ремонтом, техникой, лабораториями. Но когда пожертвования разовые, никакого долгосрочного эффекта не возникает. Школа не может строить планы на будущее, если каждый год вынуждена выживать. Поэтому стало очевидно, что нужна совершенно иная модель – прозрачная, независимая и долговременная», – говорит Бахыт Оспанов.

Как это работает

В мире система Эндаумент-фондов давно стала неотъемлемой частью развития образования, науки и культуры. Такие фонды существуют при Гарварде, Оксфорде, Стэнфорде и других ведущих университетах мира. Они позволяют учебным заведениям не зависеть от ежегодных дотаций и государственного финансирования.



Принцип прост: деньги, пожертвованные меценатами, не расходуются напрямую, они инвестируются в надежные активы, а школа или университет используют только доход от этих вложений. Такой подход делает образовательные учреждения финансово независимыми, позволяя им планировать развитие на десятилетия вперёд.

В Казахстане Эндаумент-фонды официально регулируются Законом «О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах», подписанном Президентом Касым-Жомартом Токаевым в 2025 году. Этот закон закрепил правовую основу для создания подобных структур в школах, университетах и некоммерческих организациях, что открыло возможности для формирования новой культуры благотворительности и устойчивого финансирования образования.

«Эндаумент – это не касса помощи. Это капитал, который работает десятилетиями. Средства не тратятся, а инвестируются, и школа живёт за счёт дохода от этих инвестиций. Это совершенно другой уровень мышления – не просто закрыть текущую потребность, а создать механизм, который будет помогать поколениям учеников», – говорит Бахыт Оспанов.

С чего всё началось

В 2017 году при РФМШ был создан первый в стране школьный Эндаумент – Fizmat Endowment Fund. На тот момент в стране не существовало ни законодательной базы, ни опыта работы подобных организаций. Всё приходилось делать с нуля: от юридической структуры и регламентов до инвестиционной декларации и системы прозрачной отчётности.

Создателям фонда нужно было не только выстроить финансовую модель, но и объяснить сообществу выпускников, родителям и меценатам, что такое Эндаумент и почему он отличается от обычных сборов средств.

«Мы создали Fizmat Endowment Fund с нуля: разработали политику, инвестиционные правила, систему прозрачности. В Казахстане тогда никто не знал, что такое Эндаумент, поэтому нам пришлось буквально по крупицам собирать модель, изучать мировой опыт, адаптировать его под наши реалии. И главное – объяснить выпускникам и родителям, что это не касса помощи, не разовый сбор, а долгосрочный капитал, который работает на школу. Мы закладывали фундамент – не просто финансовый, а культурный: культуру доверия и совместной ответственности за образование», – рассказывает Бахыт Оспанов.

Спустя несколько лет после создания фонда стало очевидно: модель работает. За сравнительно короткий период Fizmat Endowment Fund смог привлечь $4,5 млн пожертвований от выпускников, родителей, меценатов и компаний.

Одним из ключевых направлений в работе Fizmat Endowment Fund стала системная работа с выпускниками. Вокруг фонда постепенно сформировалось активное сообщество. Были организованы благотворительные марафоны, концерты, спортивные и волонтёрские акции, на которых выпускники разных лет могли встретиться, обменяться опытом и поддержать родную школу. Постепенно в процесс вовлекались и родители учеников, партнёрские компании, меценаты. Совместно с государством и при активном участии выпускников удалось привлечь $9 миллионов на строительство нового здания школы в Алматы.

Ключевые точки развития

Развитие инфраструктуры стало важнейшей частью преобразований, которые происходили в РФМШ за последние годы. За короткий период количество учеников выросло с 800 до 2500 человек – показатель, который наглядно демонстрирует масштаб перемен. Школа не просто увеличила контингент, но и создала для него новые возможности. Был открыт второй кампус в Астане, что позволило расширить географию набора и обеспечить доступ к современному STEM-образованию большему числу учащихся.

Особое место в этом процессе занимает новое здание Физмата в Алматы. Оно рассчитано на 650 учеников и стало одним из самых современных школьных комплексов в стране. Проект реализовывался при активном участии выпускников, меценатов и государства.

Бахыт Оспанов лично курировал каждый этап строительства: от судебных разбирательств с прежним подрядчиком до выбора нового и постоянного контроля за качеством работ. Его подход отличался вниманием к деталям и пониманием, что речь идет не просто о строительстве, а о будущем школы, где будут учиться поколения талантливых детей.

Зачем Казахстану эндаументы

Появление эндаумент-фондов в Казахстане стало шагом к формированию новой культуры. Для школ это означает возможность не зависеть от колебаний бюджета и частных сборов, для общества знаменует развитие филантропии. Эндаумент стал инструментом независимости как в финансовом, так и в организационном смысле. Он даёт школам возможность выстраивать долгосрочные планы, обеспечивать стабильное финансирование исследовательских программ, инфраструктуры, стипендий и инновационных проектов.

Бахыт Оспанов убеждён, что Эндаумент должен стать нормой для каждой сильной школы, а участие меценатов – естественным проявлением гражданской зрелости.

От частной инициативы до новой философии

Опыт, полученный при развитии Физмата и создании Эндаумент-фонда, Бахыт Оспанов впоследствии применил в новом проекте – Quantum School, первой частной STEM-школе в Казахстане. Проект был запущен в 2020 году и стал логическим продолжением его идей о независимости, инновациях и устойчивом образовании.

Quantum School изначально задумывалась как площадка, где можно объединить академическое качество государственного образования и гибкость частной инициативы. Под руководством Оспанова была создана собственная академическая модель, ориентированная на междисциплинарное обучение, практику, проектную деятельность и развитие критического мышления. Особое внимание было уделено подготовке педагогов: в Quantum отбирают сильных преподавателей и дают им свободу в методике.

Одновременно с разработкой программы была выстроена бренд-стратегия школы, которая позиционирует Quantum как современную образовательную экосистему, то есть место, где дети не просто учатся, а имеют возможность реализовать свои идеи.

«Quantum – доказательство того, что частное образование может быть качественным и доступным. Мы создали школу, где каждый ребёнок получает возможность думать, пробовать, ошибаться и искать свои решения. Это другой подход – не сверху вниз, а изнутри, от детей и учителей, которые вместе создают пространство развития», – говорит Бахыт Оспанов.

Что в итоге

Идеи, заложенные Бахытом Оспановым, выходят далеко за пределы одной школы. Можно утверждать, что его подход к развитию образования через доверие, долгосрочные инвестиции и ответственность стал частью новой культуры филантропии в Казахстане. Всё больше выпускников, предпринимателей и родителей начинают рассматривать Эндаумент не как разовое пожертвование, но в качестве способа посильного участия в будущем страны.

Создание Fizmat Endowment Fund дало толчок для формирования системы, которая может быть масштабирована. Модель Эндаумента обсуждается для внедрения в университетах, колледжах и медицинских учреждениях, где также требуется стабильное и прозрачное финансирование.

«Мы заложили фундамент, который переживет всех нас. Главное – чтобы идея жила развивалась. Чтобы культура доверия, ответственности и участия стала нормой, а не исключением. Тогда школа, университет или больница сможет стоять прочно, независимо от времени и обстоятельств», – говорит Бахыт Оспанов.

Бахыт Оспанов отдельно подчеркивает, что самый важный этап пройден: заложен фундамент, на котором смогут строить следующие поколения управленцев, педагогов и благотворителей.