ЕНТ-2024: казахстанским абитуриентам рассказали о системе оценивания тестовых заданий

Фото: kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, количество заданий на ЕНТ-2024 – 120, включая 20 заданий по истории Казахстана, 10 заданий по грамотности чтения, 10 заданий по математической грамотности и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140.

В заданиях по предметам «история Казахстана», «грамотность чтения» и «математическая грамотность» один правильный ответ из четырех вариантов. А два профильных предмета состоят из 25 заданий с одним правильным ответом из четырех, 5 заданий с одним правильным ответом из четырех на основе контекста, 5 заданий на установление соответствия и 5 заданий с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) из шести вариантов.

– Часто у тестируемых возникают вопросы по заданиям с одним или несколькими правильными ответами и по заданиям на установление соответствия. Вопросы с одним правильным ответом: при выборе правильного ответа оцениваются в два балла; при выборе одного правильного ответа и одного неправильного ответа оценивается в один балл; при выборе двух и более неправильных ответов – в ноль баллов. В заданиях с двумя правильными ответами: при выборе двух правильных ответов оценивается в два балла; при выборе одного правильного ответа – в один балл; при выборе одного правильного ответа и одного неправильного ответа – в один балл; при выборе двух правильных ответов и одного неправильного ответа – в один балл, при выборе двух и более неправильных ответов – в ноль баллов, – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

По его словам, при варианте с тремя правильными ответами следующая система оценивания: при выборе трех правильных ответов оценивается в два балла; при выборе двух правильных ответов – в один балл; при выборе двух правильных ответов и одного неправильного ответа – в один балл; при выборе трех правильных ответов и одного неправильного ответа – в один балл; при выборе только одного правильного ответа либо выборе двух и более неправильных ответов – в ноль баллов.

– В заданиях на установление соответствия используется алгоритм оценки, аналогичный тому, что применяется в заданиях с одним или несколькими правильными ответами, с одним важным условием: в этих заданиях всегда предусмотрено два правильных ответа, – сказал он.

Напомним, что в 2023 году профильное ведомство приняло решение уменьшить количество дистракторов (варианты ответа) в тестовых заданиях. В тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырех, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) количество вариантов с восьми до шести.

Ранее сообщалось, что продолжительность тестирования – четыре часа или 240 минут. Абитуриентам с особыми образовательными потребностями на выполнение заданий дополнительно предоставят 40 минут.