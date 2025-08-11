Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Несмотря на наличие противопоказаний, водители с диагнозом «Эпилепсия G40» управляли транспортными средствами.

"К примеру, в результате судорожного припадка за рулём водитель допустил наезд на двух пешеходов. При этом, указанное лицо состояло на диспансерном учете с 2021 года с диагнозом "Эпилепсия". Он был привлечён к уголовной ответственности", - говорится в сообщении прокуратуры Астаны.

В настоящее время по инициативе прокуратуры города судом 10 лиц лишены водительских прав. В горпрокуратуре отметили, что согласно ст.75 Закона «О дорожном движении», ухудшение состояния здоровья водителя, подтверждённое медицинским заключением, является законным основанием для прекращения права на управление транспортом.