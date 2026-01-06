Как пишет Worldfinancialreview.com , долгое время было распространено мнение, что Казахстан на мировой арене воспринимается как экономика с упором на добывающий сектор, масштабные инфраструктурные проекты и транзит. Но с начала 2020-х это восприятие стало меняться: все больше международных корпораций смотрят на страны не как рынок сбыта, а переходят к размещению здесь собственных производств, расширяя выпуск продукции и поддерживая местных поставщиков. В результате страна постепенно формируется как региональная промышленная платформа с четкими амбициями по экспорту

Фото: акимат Костанайской области

От рынка сбыта к промышленной базе

К 2025 году экономика Казахстана показала позитивные признаки структурной трансформации. На фоне глобальной перестройки цепочек поставок из-за геополитики и логистических рисков, транснациональные компании активно диверсифицируют географию производства. В этом контексте Казахстан последовательно превращается в производственный хаб, способный поставлять продукцию не только на внутренний рынок, но и в страны Центральной Азии, ЕАЭС и ближайшие регионы.

Такие изменения стали результатом экономической политики государства. Рост в обрабатывающей промышленности по итогам 2025 года ожидается на уровне около 6%, а целевой показатель на 2026 год установлен на уровне 6,2%. Именно перерабатывающие отрасли все больше становятся опорой экономического роста, постепенно снижая зависимость от экспорта сырья.

При этом металлургия остается одним из драйверов обрабатывающей промышленности Казахстана. В 2026 году рост выпуска в отрасли прогнозируется на уровне около 3%, в том числе за счет выхода на проектную мощность предприятий Kyzyl Aray Copper, Ekibastuz FerroAlloys, Kazferro Limited, Shagala Mining и других. В черной металлургии ожидается увеличение производства ферросплавов, стали, чугуна и плоского проката, а в цветной – золота, меди, алюминия и цинка.

Машиностроение демонстрирует еще более высокие темпы роста. В 2026 году планируется увеличение выпуска на 13,4%, чему будет способствовать рост производства легковых автомобилей на 17% и сельскохозяйственной техники на 5%. Химическая промышленность также развивается ускоренными темпами: в 2026 году рост производства ожидается на уровне 7% благодаря вводу новых мощностей по выпуску серной кислоты, цианида натрия, пероксида водорода и жидкого стекла.

Значимую роль в экономической динамике сохраняет торговля. В 2026 году совокупный товарооборот запланирован на уровне 92,4 трлн тенге, что соответствует росту на 6,5%. Расширение будет обеспечено стабильными объемами добычи нефти и нефтепродуктов, масштабными программами по переработке продовольственных и непродовольственных товаров, а также запуском нескольких крупных B2B-площадок, ориентированных на оптовую экспортную торговлю, включая китайское направление.

Сельское хозяйство также набирает обороты, прежде всего в сегменте переработки. В 2026 году производство продуктов питания и напитков вырастет на 9% и 9,3% соответственно, что усиливает добавленную стоимость сектора и его экспортный потенциал.

Создание основы для локализации

Текущая трансформация стала результатом реформ, реализованных в последние годы руководством Казахстана. Меры по улучшению инвестиционного климата, модернизации индустриальных зон и повышению предсказуемости регулирования создали благоприятные условия для долгосрочных инвестиций. Специальные экономические зоны, налоговые льготы и упрощенные процедуры согласования позволяют иностранным производителям выстраивать производственные стратегии с планированием на годы вперед.

Казахстан предлагает им политическую стабильность, близость к крупным рынкам и правовую базу, понятную международным инвесторам. Это делает страну привлекательной площадкой для размещения производств.

Показательным примером смены подхода стала глобальная продовольственная корпорация Mars. На протяжении многих лет компания работала в Казахстане как импортер и дистрибьютор, но уже начала подготовку к локализации производства в Алматинской области – завод по производству готовых кормов для домашних животных. Объем инвестиций составит более 88,8 млрд тенге, а мощность – до 100 тысяч тонн продукции в год. Этот шаг подчеркивает тренд зарубежных производителей, которые все чаще делают выбор в пользу местного производства.

Также новые проекты будут и в фармацевтической промышленности. Было подписано соглашение об инвестициях с компанией Khan Tengri Biopharma, которая построит производственный комплекс в специальной экономической зоне "Алатау".

Производственный портфель комплекса будет включать 27 международных непатентованных наименований, включая препараты для лечения онкологических, аутоиммунных, редких и воспалительных заболеваний, а инвестиции составят более 103 млрд тенге. Это позволит не только начать замещение импортных лекарств, но и в перспективе начать поставки за рубеж.

Формирование Казахстана как промышленного узла заметно и в более технологически сложных отраслях. Запуск в 2025 году завода полного цикла по производству автомобилей KIA в Костанае стал важной вехой для отечественного автопрома.

Инвестиции, превышающие 270 млн долларов, ориентированы не только на внутренний рынок, но и на экспорт в страны Центральной Азии и ЕАЭС. Полный производственный цикл требует развитой сети поставщиков, квалифицированных кадров и долгосрочного планирования, превращая такие предприятия в якорные элементы промышленных кластеров.

Еще одним примером локализации является Wabtec – американский производитель локомотивов. Компания давно присутствует в Казахстане, но сейчас усиливает локализацию за счет увеличения доли местных компонентов и открытия инженерно-технологического центра в Астане. Долгосрочные контракты с национальной железнодорожной компанией обеспечивают стабильный спрос, а передача знаний и компетенций укрепляет технологический потенциал страны.

Особенно заметна локализация в металлургическом секторе. Группа ERG, один из крупнейших международных игроков в сфере металлов и горной добычи, увеличила долю товаров и услуг, закупаемых у казахстанских поставщиков, до 60% в 2024 году по сравнению с 48% годом ранее. Особое внимание уделяется поддержке производителей в моногородах, где расположены предприятия группы. В 2024 году такие закупки составили 21,5% от общего объема закупок ERG в Казахстане, и этот показатель продолжает расти на фоне запуска новых, в том числе экологически ориентированных, производств.

Компания Qarmet реализует несколько стратегических проектов, значительно усиливающих промышленную базу страны. Один из них предусматривает запуск сортопрокатного стана в партнерстве с китайским бизнесом, что позволит полностью заместить импорт в строительной металлургии и стабилизировать внутренний рынок. Другой проект – строительство литейно-прокатного комплекса в Карагандинской области, ориентированного на выпуск горячекатаной стали шириной до 1850 мм и толщиной от 0,8 до 16 мм.

Эта продукция востребована в автомобилестроении, нефтегазовой, атомной, медицинской и трубной промышленности, а также в производстве бытовой техники. Реализация таких проектов поможет снизить себестоимость и расширить линейку продукции более высокого передела.

Растущий инвестиционный портфель

Казахстан активно поддерживает курс на индустриализацию. Уже сформирован портфель из 20 крупных проектов с иностранным участием общей стоимостью около 5,7 трлн тенге, которые обеспечат создание более 11 тысяч рабочих мест. Дополнительно реализуются девять многосторонних проектов с участием компаний из двух и более стран на сумму около 2,4 млрд долларов, создающих свыше 2,8 тысячи рабочих мест. Финансирование осуществляется при поддержке национальных компаний и институтов развития, что снижает инвестиционные риски.

Большинство новых производств изначально ориентированы на экспорт. Автомобилестроение, металлургия и машиностроение нацелены на рынки Центральной Азии и ЕАЭС. Локализация создает выраженный мультипликативный эффект: рабочие места появляются не только на заводах, но и в логистике, инжиниринге и сопутствующих услугах, а передача компетенций способствует формированию более квалифицированной рабочей силы.

Расширение присутствия международных корпораций отражает формирование в Казахстане среды, все более благоприятной для индустриализации. Инвестиции в локализацию и переработку демонстрируют доверие бизнеса к долгосрочной траектории страны и подчеркивают ее растущую способность интегрироваться в глобальные и региональные цепочки добавленной стоимости.

Привлекая транснациональных производителей, продвигая локализацию и наращивая экспортные мощности, Казахстан укрепляет свои позиции как один из ключевых промышленных хабов Евразии.