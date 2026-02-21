Ерлан Карин: Принятие новой Конституции откроет новый исторический этап развития страны

Конституционная реформа
Айман Аманжолова
корреспондент

Государственный советник РК Ерлан Карин выступил на экспертной платформе «Новая Конституция: новая архитектура доверия и развития», посвященной обсуждению референдума по вопросу принятия новой Конституции страны, передает Kazpravda.kz

Ерлан Карин отметил, что Конституция является не только высшим юридическим документом и правовым актом, но и своего рода общественным договором.

«И в этом плане, мне кажется, новая Конституция более четче выражает нашу идентичность и четче отражает сложившийся естественным образом консенсус в обществе по ряду базовых вопросов», – сказал государственный советник.

Он отметил, что с момента принятия ныне действующей Конституции прошло три десятилетия. Как подчеркнул Ерлан Карин, по ряду актуальных тем общество сегодня реагирует не просто по-другому, а местами достаточно остро. Так в проекте новой Конституции в ряде норм впервые появляются положения о бережном отношении к природе и экологии — темы, которых фактически не было в общественной повестке 90-х годов.

Помимо этого, в новой Конституции предусмотрена норма и об усилении защиты традиционных ценностей.

Также Ерлан Карин подчеркнул, что в последние годы в обществе все более остро поднимается тема соблюдения прав женщин. В новой Конституции это отражено в нормах о защите прав женщин, их равноправии в браке и других положениях.

Кроме того, как отметил Ерлан Карин, в обществе в последние несколько лет звучал запрос на более точное и ясное закрепление светского характера государства.

«Люди хотят услышать подтверждение, что и в будущем мы будем следовать светскому характеру государства. Это тоже находит отражение в новом проекте Конституции. В новой Конституции при этом сохраняются, а где-то усиливаются нормы о праве вероисповедания и так далее, но четче, более ясно выражается светский характер государства. То есть закрепляется более четкий и понятный баланс интересов», – сказал Государственный советник.

По его словам, в новой Конституции фиксируется не просто идеология, а мета-идеология: когда сохраняется плюрализм, люди могут придерживаться разных взглядов, но при этом в едином общественном пространстве.

«Я думаю, можем уверенно сказать: новая Конституция позволяет более ясно закрепить этот баланс интересов, более точнее отразить новые запросы и ожидания в обществе — без крайностей, сохраняя разумный баланс и подтверждая логику политики здравого смысла», – отметил Карин.

Он подчеркнул также, что новая Конституция отражает новые запросы и ожидания общества – а значит, требует и иной риторики, иной лексики. Ерлан Карин напомнил, что действующая Конституция была принята в 1995 году, когда страна только выходила из предыдущего исторического периода.

Государственный советник в заключении добавил, что разработка и общественное обсуждение новой Конституции символизируют начало нового исторического этапа. При этом, по его словам, главное значение новой Конституции в том, что она не только фиксирует сложившийся в обществе баланс и консенсус, но и отвечает на ключевой вопрос – куда страна идет и какое государство Казахстан намерен строить в будущем.

«В проекте новой Конституции нашли отражение ценности науки и образования, впервые отдельной статьей говорится: наука, образование, инновации признаются стратегической основой развития государства — все эти моменты показывают, что Казахстан видит себя страной, где приоритет отдается человеческому капиталу, и страной технологически развитой.Поэтому новая Конституция не просто условно закрывает какой-то период развития нашей страны, но и открывает новый — определяет новые приоритеты развития государства», – резюмировал Ерлан Карин.

