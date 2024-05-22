Ерлан Кошанов поедет на похороны президента Ирана
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Соответствующее поручение спикеру Мажилиса Ерлану Кошанову дал глава государства, передает корреспондент Kazpravda.kz
«По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева спикер Мажилиса Ерлан Кошанов примет участие в похоронах президента Ирана Ибрахима Раиси», - говорится в сообщении пресс-службы Мажилиса.
Напомним, 19 мая при крушении вертолета погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД этой страны Хосейн Амир Абдоллахиан и сопровождающие их лица. Делегация возвращалась домой после визита в Азербайджан.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Ирана в РК, где оставил запись в книге соболезнований.