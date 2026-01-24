Ерлан Сарсембаев предложил конституционно закрепить специальные правовые режимы для территорий

Конституционная реформа
94

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев, выступая на заседании Конституционной комиссии, предложил закрепить в Основном законе специальные правовые режимы для отдельных территорий, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Он напомнил, что указом Президента городу Алатау уже придан статус города опережающего развития, а в дальнейшем предполагается оформление этого статуса отдельным конституционным законом. По его словам, такой подход позволит институционализировать механизм и обеспечить правовую предсказуемость.

«Важно подчеркнуть, что специальный статус территории по своей правовой природе представляет собой исключение из общего режима правового регулирования. Они допустимы лишь при условиях прямого конституционного основания, четко закрепленного законом и строгого соблюдения принципов правового государства. Именно поэтому принципиальное значение имеет установление на конституционном уровне пределов и условий применения специальных режимов», — подчеркнул министр.

По словам Сарсембаева, нормы о специальных режимах должны быть жестко ограничены по целям, содержанию, инструментам и срокам действия, а также сопровождаться эффективными механизмами государственного контроля.

«Конституция в данном случае выступает не источником преференций, а гарантом того, что любые отклонения от общего правового режима будут носить адресный и обоснованный характер», — отметил он.

При этом конституционное закрепление специальных режимов не означает отказ от принципа равенства всех перед законом. Напротив, такой подход позволяет обеспечить его соблюдение за счет прозрачных и заранее установленных критериев дифференциации правового регулирования.

«Специальные правовые режимы могут устанавливаться для создания условий, способствующих привлечению инвестиций, развитию предпринимательской инициативы и внедрению новых управленческих и технологических решений. Однако эти цели должны достигаться в рамках закона и при строгом соблюдении конституционных принципов», — сказал он. 

Министр также отметил, что установление особых условий управления на отдельных территориях не должно приводить к снижению уровня социальных и правовых гарантий для граждан. Такие режимы должны быть ориентированы на повышение эффективности государственного управления и достижение социально значимых результатов — создание рабочих мест, развитие инфраструктуры, повышение доступности и качества услуг.

 

#Казахстан #закон #реформа

