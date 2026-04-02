В Улан-Баторе (Монголия) продолжается чемпионат Азии по боксу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В очередной соревновательный день на ринг от сборной Казахстана вышел Ертуган Зейнуллинов.

Он в 1/8 финала весовой категории до 65 килограммов встретился с представителем Тайбэя Ю Линем. По итогам поединка Ертуган одержал уверенную победу и пробился в четвертьфинал.

В следующем бою Зейнуллинов будет биться с боксером из Кыргызстана Мирзохидом Имамназаровым.

Ранее в весе до 60 килограммов в четвертьфинал вышел Оразбек Асылкулов, отметили в НОК.