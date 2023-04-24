Еще более "безболезненным" сделают переход на Единый кадастр недвижимости в Казахстане

В НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» придумали новое решение, которое позволит в максимально короткий срок перейти на систему Единого государственного кадастра недвижимости. В этот период все услуги по недвижимости будут недоступны для казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НАО.

Ранее НАО предупредило, что такие услуги будут недоступны с 26 апреля по 9 мая. 24 апреля госкорпорация сообщила о сокращении прогнозируемых сроков.

«Прием заявок будет приостановлен только с 5 по 9 мая. Это сделано для удобства граждан. По сути недоступность услуг будет наблюдаться только один рабочий день. Остальные дни приходятся на праздники.

Таким образом, переход с базы данных «Регистр недвижимости» на ЕГКН для населения будет незаметным и безболезненным», - отметил председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Как сообщалось ранее, ожидается отключение всех видов услуг в сфере государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации и технического обследования объектов недвижимости, также прописка по месту жительства.

«Граждане не смогут получить услуги, связанные с землей и недвижимостью также через eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК. Все остальные услуги будут доступны», - рассказали в госкорпорации.