С 1 июня авиакомпания SCAT начнет выполнять субсидируемые рейсы до Ушарала, который находится недалеко от озера Алаколь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Между столицей и Ушаралом, а также Алматой и Ушаралом будет выполняться по 7 рейсов в неделю. Стоимость билета в один конец - 20 тыс. тенге.

Напомним, что также с 1 июня авиакомпания SCAT будет летать между столицей и Урджаром, а также Алматой и Урджаром.

Рейсы увеличены до 7 частот в неделю. Данные авиарейсы также являются субсидируемыми, билеты в продаже по доступным ценам.