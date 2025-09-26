Если бабушка за рулем – это к урожаю!

Человек и его дело
4
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В селе Айдар Каратальского района живет женщина, чье имя произносят с уважением. Шакира Нуржумановна Идрисова – женщина-легенда, пример стойкости и преданности земле. Ее жизнь – это история о том, как юная трактористка превратилась в успешную фермершу и хранительницу большой семьи.

фото автора

Шакира Нуржумановна родилась в 1958 году в Каратальском районе в большой семье, где воспитывались десять детей. Отец трудился ветеринаром, мать работала дояркой на ферме. С детских лет будущая фермерша знала цену труду, помогала взрослым, училась быть ответственной.

После школы Шакира пошла работать в Кировское молочно-товарное отделение совхоза «Кальпе». Там как раз развивали животноводство, требовались рабочие руки. Но девушка не ограничилась работой доярки. В 1976 году она окончила курсы механизаторов и села за руль трактора МТЗ-40.

– Трудно, конечно, было – и управлять, и мелкий ремонт делать, – вспоминает Шакира-апа. – Но я справилась. И получила профессию.

В те годы в хозяйстве действовала женская тракторная бригада «Карлыгаш». Там трудились такие известные в Казахстане трактористки, как Кутжан Байгозова и Бахыт Садазбаева. Шакира Идрисова стала пятой в этой команде и быстро вышла в передовики производства.

В 19 лет Шакиру приняли в КПСС – случай по тем временам редкий. Ее труд отмечали благодарственными письмами от сельсовета, района, области и даже республики. Уже тогда молодую трактористку называли лучшей из многих.

В 1978 году Шакира вышла замуж за Асылхана Идрисова. Некоторое время супруги трудились на племенной птицеферме «Жагатал», а позже приехали в село Айдар. Шакира Идрисова окончила зооветеринарный техникум и работала в хозяйстве дояркой, затем техником-осеменатором, ветеринаром, зоотехником.

– Отвечала за здоровье племенного скота, старалась сохранить каждую голову, не допустить болезней в стаде, – делится она.

В 2000 году семья Идрисовых создала собственное крестьянское хозяйство. Сегодня оно носит имя хозяйки дома – «Идрисова Ш. Н.». Муж Асылхан, сыновья Айдос и Ельдос активно трудятся на полях. Айдос с супругой Айнур воспитывают двух дочерей Айзере и Айкуним, ждут третьего ребенка. У младшего Ельдоса и его жены Динары три дочери – Адема, Аружан и Айлин.

Дочь нашей героини Гульмира работает в сфере образования, вместе с мужем Амиржаном воспитывает сына Асета и дочь Адель.

– Семья – самое главное, и семейное дело – лучший вариант заработка, – уверена бабушка Шакира.

На сегодня в хозяйстве Шакиры-апай выращивают сахарную свеклу – корнеплод идет на переработку на сахарные заводы. В этом сезоне высадили 10 га свеклы и 9 га люцерны, другие овощи.

– Весна была благодатной, а лето выдалось жарким, но мы справились – урожай сохранили, – рассказывает хозяйка.

Уважение в семье – особая ценность. Дети и внуки берегут бабушку, но она не из тех, кто отсиживается дома. В любой момент готова помочь советом, выйти в поле, сесть за руль «Беларуса» или легкового автомобиля.

– Я всегда говорю: каждый новый день приносит новые возможности. Нужно трудиться, жить полной жизнью, рас­тить детей, любить близких. Вот это и есть счастье, – считает Шакира-апа.

Ее история показывает: если любишь землю и умеешь трудиться, то успех придет обязательно.

#фермер #призвание #Шакира Идрисова

Популярное

Все
Борьба с наркоманией дает результаты
В Шымкенте строят канал Каусар
Единый счет и smart-контроль тепла
Обеспечить безопасность и устойчивое развитие
А я и здесь не промолчала
Судьба журналиста
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Милосердие – это действие
Полны надежд и устремлений
Алматы принимает будущее мировых шахмат
«Осень нам танцует вальс-бостон»
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
Распоряжения Главы государства об освобождении от должности
Указ Главы государства об освобождении от должности
Распоряжение Главы государства о назначении
В верховьях реки Есиль, у брода Караоткель
Распоряжение Главы государства о назначении
Указ Главы государства об освобождении от должности
Старики
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Торгай возродит дорога
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Бывший аким Алматы Досаев получил новую должность
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Amre выступит на «Интервидении» с авторской песней «Дала таңы»
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Могут ли казахстанцы работать на нескольких работах
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Чемпионов мира по боксу наградили в Астане
Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры получили японские ученые
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию

Читайте также

Вспомнить все
Так судьба распорядилась
Высшая награда для мастера
На земле как в небе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]