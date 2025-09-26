Шакира Нуржумановна родилась в 1958 году в Каратальском районе в большой семье, где воспитывались десять детей. Отец трудился ветеринаром, мать работала дояркой на ферме. С детских лет будущая фермерша знала цену труду, помогала взрослым, училась быть ответственной.

После школы Шакира пошла работать в Кировское молочно-товарное отделение совхоза «Кальпе». Там как раз развивали животноводство, требовались рабочие руки. Но девушка не ограничилась работой доярки. В 1976 году она окончила курсы механизаторов и села за руль трактора МТЗ-40.

– Трудно, конечно, было – и управлять, и мелкий ремонт делать, – вспоминает Шакира-апа. – Но я справилась. И получила профессию.

В те годы в хозяйстве действовала женская тракторная бригада «Карлыгаш». Там трудились такие известные в Казахстане трактористки, как Кутжан Байгозова и Бахыт Садазбаева. Шакира Идрисова стала пятой в этой команде и быстро вышла в передовики производства.

В 19 лет Шакиру приняли в КПСС – случай по тем временам редкий. Ее труд отмечали благодарственными письмами от сельсовета, района, области и даже республики. Уже тогда молодую трактористку называли лучшей из многих.

В 1978 году Шакира вышла замуж за Асылхана Идрисова. Некоторое время супруги трудились на племенной птицеферме «Жагатал», а позже приехали в село Айдар. Шакира Идрисова окончила зооветеринарный техникум и работала в хозяйстве дояркой, затем техником-осеменатором, ветеринаром, зоотехником.

– Отвечала за здоровье племенного скота, старалась сохранить каждую голову, не допустить болезней в стаде, – делится она.

В 2000 году семья Идрисовых создала собственное крестьянское хозяйство. Сегодня оно носит имя хозяйки дома – «Идрисова Ш. Н.». Муж Асылхан, сыновья Айдос и Ельдос активно трудятся на полях. Айдос с супругой Айнур воспитывают двух дочерей Айзере и Айкуним, ждут третьего ребенка. У младшего Ельдоса и его жены Динары три дочери – Адема, Аружан и Айлин.

Дочь нашей героини Гульмира работает в сфере образования, вместе с мужем Амиржаном воспитывает сына Асета и дочь Адель.

– Семья – самое главное, и семейное дело – лучший вариант заработка, – уверена бабушка Шакира.

На сегодня в хозяйстве Шакиры-апай выращивают сахарную свеклу – корнеплод идет на переработку на сахарные заводы. В этом сезоне высадили 10 га свеклы и 9 га люцерны, другие овощи.

– Весна была благодатной, а лето выдалось жарким, но мы справились – урожай сохранили, – рассказывает хозяйка.

Уважение в семье – особая ценность. Дети и внуки берегут бабушку, но она не из тех, кто отсиживается дома. В любой момент готова помочь советом, выйти в поле, сесть за руль «Беларуса» или легкового автомобиля.

– Я всегда говорю: каждый новый день приносит новые возможности. Нужно трудиться, жить полной жизнью, рас­тить детей, любить близких. Вот это и есть счастье, – считает Шакира-апа.

Ее история показывает: если любишь землю и умеешь трудиться, то успех придет обязательно.