Этническая журналистика: история и современность

Масс-медиа
Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Клуб журналистов Ассамб­леи народа Казахстана совместно с членами Клуба главных редакторов провел в Алматы заседание на тему «Этническая журналистика: история и современность». Участие в мероприятии приняли представители региональных КГУ «Қоғамдық келісім», журналисты, эксперты, блогеры, другие представители медиа­сферы.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Расширенный формат мероприятия, организованного при поддержке Министерства культуры и информации РК, позволил обсудить широкий спектр вопросов развития этножурналистики – направления медиаотрасли, освещающего тематику межнациональных отношений, взаимодействия этносов, формирования нацио­нального самосознания.

– Клуб журналистов имеет особое значение как профессиональная площадка для информационного укрепления межэтнического согласия, популяризации культуры и традиций этносов страны. Он вносит большой вклад в формирование общего профессионального пространства журналистов, обеспечивая общество качественной и достоверной информацией, – отметил председатель Клуба журналистов АНК, депутат Сената Парламента РК Алишер Сатвалдиев.

Профессиональное сообщество журналистов, освещающих вопросы межэтнической политики, было создано в 2009 году по поручению Главы государства на XV сессии АНК. На сегодня Клуб журналистов АНК имеет 21 представительство по всему Казахстану и объединяет около 500 специалистов отрасли. Структура регулярно проводит мероприятия, направленные на повышение уровня профессиональных навыков, формирование общей информационной политики, реализацию новых медиапроектов.

На повестке дня заседания в Алматы стояли вопросы, касаю­щиеся влияния новых медиа на формирование культуры сог­ласия, антикризисного пиара и медиакоммуникаций, изу­чения лучших практик. Также обсуждались такие темы, как улучшение качества аналитичес­кого содержания публикаций, расширение их тематического охвата – от освещения культурных мероприятий до образования, экономики, молодежной, языковой политики и так далее. 

Тренинги для участников медиафорума прошли под руководством ведущих экспертов отрасли, ученых и преподавателей КазНУ им. аль-Фараби и обеспечивали наиболее актуальные профессиональные запросы медийщиков.

Главный эксперт МКИ Райхан Тлеубергенова рассказала о правилах использования этнополитической терминологии в медиапространстве. Слушателей также познакомили со спецификой формирования сообщений для публикации в условиях кризиса, с нормами подготовки качественного контента, в целом с медиакультурой в обществе.

По итогам заседания состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Клубом журналистов АНК и Клубом главных редакторов.

#заседание #АНК #Клуб журналистов

