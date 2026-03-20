Наши игры – это повод для гордости и неисчерпаемый ресурс для роста

От сакских курганов до современных арен

В рамках праздничной декады Наурызнама 20 марта имеет­ особое значение. Это День нацио­нального спорта – праздник, который возвращает нам не просто игры, а саму суть степной цивилизации. Сегодня национальные виды спорта в Казах­стане переживают свой золотой век, превращаясь из красивого этно­графического символа в мощную индустрию, способную стать одним из значимых драйверов развития страны. Это наше живое наследие, которое сегодня приравнено к олимпийским вершинам и признано миром как эталон мужества, интеллекта и гармонии с природой.

История наших национальных игр уходит корнями в глубь веков – в эпоху, когда небо было единственным пределом, а конь – верным соратником кочевника. Национальные виды спорта никогда не были просто забавой – это была сложнейшая система подготовки воинов, всадников и стратегов. Еще во времена саков и гуннов умение держаться в седле, метко стрелять из лука на полном скаку и бороться за победу в честном поединке определяло жизнеспособность целых народов.

Каждый вид спорта, который мы видим сегодня на современных стадионах, – это отшлифованный веками навык выживания. Көкпар был школой элитной кавалерии, бәйге – экзаменом на выносливость и глубокое знание природы, а тоғызқұмалақ – «алгеброй номадов», развивавшей стратегическое мышление великих степных стратегов и государственных деятелей. Сегодня эта преемственность поколений обрела официальный статус: в 2025 году законодательство Казахстана признало этноспорт приоритетным направлением наравне с олимпийскими дисциплинами. Теперь это спорт высших достижений, за которым стоят национальные сборные, системное финансирование и научный подход.

Двенадцать

столпов духа

Сегодня в Казахстане офи­циально и активно развиваются 12 национальных дисциплин, каждая из которых – отдельная грань нашего культурного алмаза.

Көкпар – вершина всадничес­кого искусства. Это не просто борьба за трофей, а демонстрация невероятной силы, тактического взаимодействия и безупречного управления конем. Современный көкпар – это зрелищный атлетизм, который собирает многотысячные трибуны и вызывает трепет у иностранных экспертов.

Жаппай көкпар – традиционная, массовая форма игры, где каждый всадник сражается за первенство индивидуально. Если командный көкпар – это стратегия, то жаппай – это экзамен на личную отвагу и мастерство джигита, сохраняющий дух вольных степных состязаний.

Қазақ күресі – фундамент национальной борьбы. Это спорт батыров, где важна не только грубая сила, но и благородство. Именно из қазақ күресі вышли наши великие чемпионы, прославившие страну на мировых коврах. Включение этой борьбы в список ЮНЕСКО подтверж­дает ее планетарную значимость.

Бәйге (скачки по пересеченной местности) – квинтэссенция степной скорости. Испытание на выносливость для коня и духа – для наездника. Это самый массовый и любимый в народе вид спорта, связывающий воедино селекцию, а также аграрный сектор и чистый спортивный азарт.

Тоғызқұмалақ – интеллек­туальное сокровище. Эта игра учит предвидеть ходы соперника на много шагов вперед. Сегодня «алгебра кочевников» переживает цифровой бум, привлекая молодежь своей математической стройностью.

Асық ату – игра, развивающая меткость и мелкую моторику. Она вернулась из дворов на профессиональные площадки, став символом доступного и массового спорта для детей.

Дәстүрлі садақ ату (традицион­ная стрельба из лука) – возвращение к эстетике сакских и тюркских лучников. Это спорт концентрации и грации.

Жамбы ату (стрельба из лука по мишени на скаку) – ювелирное мастерство мергенов, выступающих на быстрых скакунах. Это невероятное по сложности сочетание управления конем и абсолютной точности глаза.

Аударыспақ (борьба в седле на лошадях) – состязание, требующее феноменальной координации и силы рук. Здесь побеждает тот, кто лучше чувствует ритм своего скакуна и умеет использовать инерцию соперника.

Теңге ілу – демонстрация ловкости и скорости, когда всадник на полном скаку должен собрать монеты с земли. Это настоящий балет на конях, требующий ювелирной точности.

Құсбегілік (искусство охоты с ловчими птицами) – высшая форма гармонии человека и хищной птицы. Это не просто спорт, а философия бережного отношения к природе, признанная мировым наследием.

Жекпе-жек – национальное единоборство, вобравшее в себя лучшие техники степного рукопашного боя и ставшее суровой школой формирования характера и мужества современного палуана.

Живое дыхание степи

Вне официальных реестров, но в самом сердце народной любви живут состязания, которые веками определяли сильнейших в аулах. Это живая традиция силового экстрима, где атлеты соревнуются в поднятии живого веса. Самым популярным является қой көтеру – приседание с бараном на плечах, требующее невероятной выносливости. Более опытные палуаны переходят к бұзау көтеру (поднятию теленка), а вершиной мастерства и подлинной мощи считается бұқа көтеру – поднятие молодого бычка. Эти состязания не просто развлечение на тоях – это символ физического превосходства и воли, который сегодня трансформируется в современные шоу, напоминая нам о временах, когда сила батыра была залогом безопасности и процветания общины.

Отдельного упоминания заслуживают дисциплины, ставшие частью нашего современного генетического кода. И здесь на первый план выходит қол күресі (армрестлинг) – вид спорта, в котором Казахстан сегодня по праву считается мировой сверхдержавой. Мы не просто участвуем, мы доминируем на глобальной арене, превратив рукоборье в настоящий национальный феномен. Рядом с ним в народном рейтинге прочно стоят тас көтеру – поднятие и перенос огромных валунов, и ат омырауластыру, где кони всадников буквально своей грудью вытесняют соперника за пределы круга. И, конечно, массовый арқан тартыс (перетягивание каната), символизирующий единство общины, и легендарная дворовая ляңгі. Эти состязания – от мировых пьедесталов по армрестлингу до аульных площадок – сшивают нашу историю и современность в единое целое, доказывая: дух батыров жив в каждом из нас.

Триумф в сердце Евразии

Важнейшей вехой в истории современного этноспорта стали V Всемирные игры кочевников, прошедшие в Астане в сентябре 2024 года. Это событие стало нас­тоящим культурным взрывом – 2 700 спортсменов из 89 стран мира приехали в сердце Казахстана, чтобы прикоснуться к магии степных состязаний. Наши атлеты продемонстрировали абсолютное доминирование, завоевав первое общекоманд­ное место и 43 золотые медали. Игры кочевников показали, что национальный спорт – это мощнейшая мягкая сила. Мир увидел Казахстан как хранителя уникальных традиций, понятных и интересных представителям всех континентов. Это была победа духа, гостеприимства и высочайшего организационного уровня, задавшая новый стандарт для международных этноспортивных форумов.

Экономика побед

Национальный спорт – это не только про историю, но и про будущее благосостояние. Сегодня мы видим, как этноспорт превращается в прибыльный экономический проект – охват секциями за последние пять лет вырос почти вдвое, а число активных участников соревнований перевалило за 300 тыс. человек. Это огромный рынок как для крупных игроков, так и для малого и среднего бизнеса – от производства профессиональной экипировки и амуниции до развития конноспортивной инфраструктуры и туризма.

Потенциал отрасли колоссален. По оценкам экспертов, прямые корпоративные инвестиции в национальные виды спорта могут достигать 15 млрд тенге ежегодно. Развитие этноспортивного туризма способно приносить еще миллиарды в региональные бюджеты. Каждое крупное соревнование – это новые рабочие места, налоги и инвестиции в здоровье нации. Профилактический эффект от массового увлечения спортом экономит государству значительные средства на здравоохранении.

Законодательное признание национальных видов спорта прио­ритетными открывает двери для системного партнерства с крупным бизнесом. Создание проз­рачных календарей турниров и понятных критериев успеха делает этноспорт привлекательным для международных корпораций. Мы строим экосистему, где каждый праздник – от Наурыза до Дня Республики – становится­ платформой для масштабных фестивалей спорта, моды и традиций.

Национальные виды спорта – это наше будущее, которое мы активно строим здесь и сейчас. Это связь поколений, которая делает нас сильнее, умнее и сплоченнее. Когда наши дети выходят на ковер қазақ күресі или садятся­ за доску тоғызқұмалақ, они впитывают мудрость предков и энергию Великой степи.

В День национального спорта мы с гордостью заявляем: Казахстан – это страна победителей, умеющая соединять древнюю традицию и современную индустрию. Наши игры – это наш золотой бренд, наш повод для гордости и неисчерпаемый ресурс для роста. Мы выбираем путь силы, духа и процветания.