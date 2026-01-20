«Это не священное писание»: Токаев о новом Налоговом кодексе

Президент
118
Дана Аменова
специальный корреспондент

Президент Казахстана поручил внимательно изучить все конструктивные предложения общественности касательно применения нового Налогового кодекса

Коллаж Павла Цедилина

На V заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев обозначил сохранение темпов качественного экономического развития как главную стратегическую цель государства. Для реализации этой задачи Глава государства распорядился скорректировать проект нового Налогового кодекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства подчеркнул, что документ должен учитывать мнение общественности и экспертного сообщества. 

«Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести в него коррективы. В конце концов, Налоговый кодекс — это не священное писание, можно же вносить в него коррективы», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент особо отметил, что в вопросе налогового реформирования важно соблюсти баланс, который позволит не допустить замедления экономики и обеспечит её устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.

