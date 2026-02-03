Это уже не игрушки, а злой умысел – Марат Шибутов об откровенных фейках про новую Конституцию

Конституционная реформа
134
Айман Аманжолова
корреспондент

Политолог Марат Шибутов публично опроверг слухи, домыслы и фейки, распространяемые в социальных сетях о новой Конституции. В своем выступлении на заседании Конституционной комиссии он также прокомментировал будущее распределение кадровых полномочий между Президентом и Курултаем, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Марат Шибутов отметил, что в перерыве между заседаниями увидел в соцсетях много недостоверной информации и откровенных фейков о проекте новой Конституции Казахстана.

«Сложилось впечатление, что некоторые люди «знают» о работе нашей Комиссии больше, чем я, который в ней участвую», – сказал политолог.

По его словам, информационные манипуляции продолжились даже после того, как документ был открыто опубликован для всеобщего ознакомления, и любой мог его прочитать.

«Я думаю, это уже не игрушки и желание прославиться, а злой умысел», – подчеркнул Марат Шибутов.

В частности, он опроверг заблуждение о том, что проект новой Конституции ведет к политической монополии, так как в ней заложен новый представительный институт Халык Кенесi, прямо исключающий такую возможность.

Политолог привел наглядные расчеты. Сейчас Сенат РК формируется из 40 представителей маслихатов, 5 человек по президентской квоте и 5 представителей Ассамблеи народа Казахстана (АНК).

А уже в Халык Кенесi, помимо представителей маслихатов, будут еще члены общественных советов, 42 представителя АНК вместо 5 и 42 человека от общественных организаций. Таким образом, гражданская представленность в новом политическом институте станет одной из самых широких и масштабных в истории Казахстана.

«Халык Кенесi существенно снижает порог входа в политику для очень многих людей, чего раньше не было. И это важно», – сказал Марат Шибутов.

Кроме того, он прокомментировал обвинения в «закрытости» и «неправильном» составе Комиссии.

«Учитывая прямые трансляции – первое просто смешно. Вон на нас отовсюду камеры смотрят», – указал политолог.

Касательно состава он отметил, что из 130 членов Комиссии 44 человека представляют общественные организации, общественные советы, СМИ, сферу образования и научные организации.

«Я думаю, обеспечена представленность всех мнений», – подчеркнул Марат Шибутов.

Переходя к основной теме выступления, политолог затронул вопрос распределения кадровых полномочий между Президентом и Курултаем.

По его словам, согласно проекту новой Конституции, Курултай дает согласие или избирает: Премьер-министра, Вице-президента, 10 судей Конституционного суда, 6 членов Центральной избирательной комиссии, 8 членов Высшей аудиторской палаты и всех судей Верховного суда.

Таким образом, Президент перестанет назначать 2 членов Центральной избирательной комиссии, 2 членов Высшей аудиторской палаты и 4 судей Конституционного суда.

При этом за Главой государства сохраняется право назначать руководителей конституционных органов: председателей Конституционного суда, Верховного суда, Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты, Уполномоченного по правам человека, а также руководителей органов, ему подчиненных или подотчетных.

«Такая система позволяет обеспечить баланс между Президентом и Курултаем как политическими институтами», – подчеркнул Марат Шибутов.

#Казахстан #реформа

