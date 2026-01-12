Eurasian Resources Group запускает сеть аптек MERGEN для своих сотрудников

Сегодня в родных городах Eurasian Resources Group (ERG) открылись специальные аптеки MERGEN, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: ERG

Проект ERG стал логичным продолжением социальной политики компании и направлен на прямую поддержку сотрудников Группы и членов их семей.

Специальные аптеки MERGEN создавались как практичное решение повседневной задачи - дать сотрудникам доступ к необходимым лекарственным препаратам и медицинским изделиям по ценам ниже рыночных. Для евразийцев продукция будет отпускаться практически без наценки.

На первом этапе аптеки MERGEN начнут работу в Павлодаре, Экибастузе, Аксу, Актобе, Хромтау и Рудном. Сначала они будут размещены в зданиях поликлиник Медицинского центра «Евразия», входящего в ERG.

Ассортимент аптек включает лекарственные препараты, средства ухода и товары медицинского назначения. В каждой из них работают квалифицированные фармацевты, готовые проконсультировать по вопросам применения препаратов, дозирования и возможных взаимодействий.

Проект будет развиваться поэтапно. ERG рассматривает расширение ассортимента и сети аптек, а также планирует регулярно оценивать социальный эффект через обратную связь клиентов и анализ доступности лекарственных средств в регионах присутствия.

Аптеки MERGEN дополняют уже реализованные инициативы компании, включая открытие специальных магазинов для сотрудников предприятия. В них целый ряд продуктов казахстанского производства по цене ниже, чем в обычных магазинах. В сети MERGEN уже 16 магазинов.

- Мы последовательно создаем инфраструктуру, которая напрямую влияет на качество жизни наших сотрудников и жителей наших родных регионов, - отметил генеральный директор ERG в Казахстане Серик Шахажанов. – Наши аптеки - это не разовая инициатива, а продуманное решение, направленное на обеспечение доступа сотрудников к базовой медицинской поддержке по справедливой цене. И магазины, и аптеки MERGEN объединяет единый подход ERG: социальная ответственность должна выражаться в конкретных и измеримых решениях, быть частью ежедневной практики.

- Я работаю на Актюбинском заводе ферросплавов во втором плавильном цехе. Сегодня я получаю лекарства бесплатно в рамках лимита медицинского страхования нашей компании. При этом для своей семьи я могу при необходимости приобретать лекарства в нашей сцециальной аптеке. Цены здесь действительно ниже, чем в городских аптеках. Считаю открытие аптеки MERGEN отличным и очень полезным решением для сотрудников и их семей, - отметил выгрузчик извести АктЗФ Иван Дархан.

 

 

#ERG #сотрудники #аптеки

