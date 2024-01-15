Фермеры Алматинской области не могут сбыть урожай лука

Сельское хозяйство
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С луководами встретился глава комитета Минторговли Айдар Абилдабеков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото Kazpravda.kz

Он посетил с рабочей поездкой город Конаев, где встретился с луководами Алматинской области: КХ «Мукан», КХ «Даулетбаева», «КХ «Бауыр», ТОО «Агрофирма «Нур Агро», ТОО «Фирма Алтай».

Фермеры сообщили, что столкнулись с трудностями при реализации запасов лука. На встрече им предложили несколько вариантов. Луководам сообщили о бесплатных местах на рынке «Алтын орда», ранее организованных Комитетом торговли при содействии областного акимата.

Разъяснили возможности реализации продукции через крупные торговые сети, а также о том, какие документы для этого необходимы. К слову, опыт работы с торговыми сетями у ТОО «Фирма Алтай» уже имеется.

Есть возможность поставок лука в региональные СПК, для заключения форвардных контрактов необходим залог. Кроме того, можно экспортировать лук в другие страны. Ранее предложения по реализации лука были направлены в Узбекистан, Афганистан и Иран через АО «Qaztrade».

В сообщении отмечается, что афганские бизнесмены уже выразили заинтересованность, они посещали несколько хозяйств Алматинской области, где ознакомились с условиями хранения и объемами лука. С нового года уже начат активный экспорт лука в Афганистан.

#фермеры #Алматинская область #сбыт #Минторговли #Экспорт лука

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