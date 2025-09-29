В основе фильма размышления о безопасности, ответственности и единстве

Дебютный фильм режиссёра Думана Еркимбека «QAITADAN» всего за три недели проката собрал более 1 млрд тенге и возглавил отечественный кинопрокат. Это первый проект, который окупил государственные вложения в производство кино более чем в пять раз, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минкультуры, завоевавший любовь зрителей фильм QAITADAN покоряет не только сюжетом, но и визуальной мощью. Это не просто художественное произведение, а картина с глубоким драматическим содержанием, основанным на искренних эмоциях.

В основе фильма размышления о безопасности, ответственности и единстве, а также мотивы, побуждающие молодёжь к дружбе и взаимопомощи. Каждый диалог – отклик на проблемы сегодняшнего общества.

В фильме воспевается институт семьи, отражаются принципы социальной ответственности и гуманизма. «QAITADAN» – одна из работ, показывающих, что казахское кино вышло на новый уровень.

Проект, ставший победителем питчинга в 2023 году, был снят при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино.

По словам председателя правления Центра поддержки кино Курманбека Жумагали, киноиндустрия Казахстана активно развивается.

Это позволяет продвигать национальный контент, выстраивать систему устойчивой поддержки и расширять международное сотрудничество. Благодаря этому перед молодыми режиссёрами и дебютными проектами открываются новые перспективы. QAITADAN – наглядное тому подтверждение.