Фильм QAITADAN собрал миллиард тенге в кинопрокате

Культура,Кино
69
Дана Аменова
специальный корреспондент

В основе фильма размышления о безопасности, ответственности и единстве

Фото: кадры из фильма

Дебютный фильм режиссёра Думана Еркимбека «QAITADAN» всего за три недели проката собрал более 1 млрд тенге и возглавил отечественный кинопрокат. Это первый проект, который окупил государственные вложения в производство кино более чем в пять раз, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минкультуры, завоевавший любовь зрителей фильм QAITADAN покоряет не только сюжетом, но и визуальной мощью. Это не просто художественное произведение, а картина с глубоким драматическим содержанием, основанным на искренних эмоциях.

В основе фильма размышления о безопасности, ответственности и единстве, а также мотивы, побуждающие молодёжь к дружбе и взаимопомощи. Каждый диалог – отклик на проблемы сегодняшнего общества.

В фильме воспевается институт семьи, отражаются принципы социальной ответственности и гуманизма. «QAITADAN» – одна из работ, показывающих, что казахское кино вышло на новый уровень.

Проект, ставший победителем питчинга в 2023 году, был снят при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино.

По словам председателя правления Центра поддержки кино Курманбека Жумагали, киноиндустрия Казахстана активно развивается.

Это позволяет продвигать национальный контент, выстраивать систему устойчивой поддержки и расширять международное сотрудничество. Благодаря этому перед молодыми режиссёрами и дебютными проектами открываются новые перспективы. QAITADAN – наглядное тому подтверждение.

#Минкультуры #фильм #кинопрокат #Qaitadan

Популярное

Все
Сменился министр просвещения Казахстана
В Алматы встретили футболистов команды «Реал Мадрид»
Almaty Marathon 2025 стал рекордным по числу участников-иностранцев
Жаслан Мадиев возглавил новое министерство
Глава МСХ проверил ход реализации проекта по возрождению сорта «Апорт»
В Акорде разъяснили последние кадровые перестановки
Жандос Умиралиев назначен первым заместителем Генпрокурора РК
Театр «Астана Балет» завоевал серебряную медаль на Всемирном фестивале танца
Новые учебники апробируют в казахстанских школах
Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла провели переговоры
Экс-министру сельского хозяйства КНР вынесен смертный приговор
Группу квартирных воров задержали в Туркестанской области
Милад Карими стал победителем этапа Кубка вызова по спортивной гимнастике
«Невозможное становится возможным»: казахстанская художница – о встрече с Джеки Чаном в Алматы
Президента Италии торжественно встретили в Акорде
Знаменитый Дубайский фонтан откроется после реконструкции
Крупный наркопосев ликвидировали полицейские Кызылорды
В Дубае создадут зону для беспилотного транспорта
Холода накроют юг Казахстана
Дальнейшее углубление партнерства обсудили президенты Казахстана и Италии
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Должникам теперь не скрыться
Какие участки дорог перекроют в Астане
Токаев провел ряд встреч и переговоров в Нью-Йорке
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Сел за решетку на всю жизнь
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Четыре страны признали палестинское государство
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Олимпиады в цифровом формате: платформу SMART Daryn разработали в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
В Москве объявлен победитель «Интервидения»
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова

Читайте также

Филиал New York Film Academy открылся в Алматинской области
Казахстанско-испанский фильм «Перемирие» произвел фурор на …
Казахстанский фильм представили на Пусанском международном …
Закрытый показ фильма «Жабайы» прошел в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]