В фонд «Қазақстан халқына» поступило 970 млн тенге пожертвований

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Ранее фонд анонсировал выделение 5 млрд тенге для строительства 200 домов в сельской местности.

«Учитывая масштабы стихии и ее последствия, попечительский совет утвердил решение о выделении на эти цели 10 млрд тенге. Кроме этого, все пожертвования, поступившие от юридических и физических лиц на счета фонда в период с 1 по 30 апреля, будут направлены на строительство домов пострадавшим. По состоянию на 9 апреля от граждан и компаний поступило 970 млн тенге», - говорится в сообщении.

По данным фонда, на эти деньги можно построить более 430 домов. При активном участии новых доноров, фонд рассчитывает существенно увеличить их количество.

Учитывая, что потребность в восстановлении жилья, разрушенного стихией, намного выше, «Қазақстан халқына» призывает поддержать инициативу главы государства по сбору средств для оказания помощи пострадавшим. Фонд просит использовать для пожертвований счета и реквизиты, указанные только на официальном веб-сайте.

Отмечается, что работа по выбору населенных пунктов, места строительства и предоставлению земельных участков, определению подрядчиков в лице строительных компаний, будет проводиться совместно с местными исполнительными органами, которые выступят в качестве заказчиков строительства.