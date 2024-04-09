В фонд «Қазақстан халқына» поступило 970 млн тенге пожертвований

Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Попечительский совет Фонда «Қазақстан халқына» рассмотрел  вопрос об оказании помощи в ряде  регионов страны, пострадавших в результате паводков, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее фонд анонсировал выделение 5 млрд тенге для строительства 200 домов в сельской местности.

«Учитывая масштабы стихии и ее последствия, попечительский совет утвердил  решение о выделении на эти цели 10 млрд тенге. Кроме  этого, все пожертвования, поступившие от юридических и физических лиц на счета  фонда в период с 1 по 30 апреля, будут направлены на  строительство  домов  пострадавшим. По состоянию на 9  апреля от граждан и компаний поступило 970 млн тенге», - говорится в сообщении.

По данным фонда, на эти деньги можно построить более 430 домов. При активном участии новых доноров, фонд рассчитывает существенно увеличить их количество.  

Учитывая, что потребность в восстановлении жилья, разрушенного стихией, намного выше, «Қазақстан халқына» призывает поддержать инициативу главы государства по сбору средств для оказания помощи пострадавшим. Фонд просит использовать для пожертвований счета и реквизиты, указанные  только на  официальном веб-сайте.

Отмечается, что работа по выбору населенных пунктов, места строительства и предоставлению земельных участков, определению подрядчиков в лице строительных компаний, будет проводиться  совместно с местными исполнительными органами, которые выступят в качестве заказчиков строительства.     

#паводки #помощь #фонд «Қазақстан халқына»

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