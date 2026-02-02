Сегодня на заседании фракции «Ауыл» партиясы» под руководством депутата Мажилиса, руководителя фракции Серика Егизбаева депутаты обсудили проект изменений в Конституцию и необходимость активной разъяснительной работы в контексте обсуждения проекта новой Конституции, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба партии «Ауыл»

Серик Егизбаев призвал всех внимательно изучить предложенный проект Конституции, активизировать его всестороннее разъяснение и не поддаваться влиянию провокационных публикаций, не соответствующих действительности.

Основанием для конституционной реформы стала инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане однопалатного Парламента. В новой редакции проекта Конституции предлагается закрепить преамбулу, 11 разделов и 95 статей. В проекте образование, наука, культура и инновации провозглашаются стратегическими направлениями развития общества. А также особое внимание уделено защите прав и свобод человека, провозглашенных главной ценностью государства, вопросам единства, межэтнической и межконфессиональной гармонии. Документ также включает положения о защите цифровых прав граждан и институциональные реформы.

Депутаты фракции единогласно поддержали проект и подчеркнули его значение для укрепления правового государства и дальнейшего развития Казахстана.

Окончательное решение по новой Конституции примут граждане страны на общенациональном референдуме. Работа Конституционной комиссии продолжается.