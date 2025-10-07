ФСМС: Почти в 20 раз выросла выявляемость фактов приписок

Новая система мониторинга запущена в опытную эксплуатацию с 1 июля текущего года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айдын Кульсеитов на заседании Правительства представил результаты работы новой системы мониторинга деятельности ФСМС, сообщает Kazpravda.kz

Спикер отметил, что исполнение плана мероприятий по переводу мониторинга в цифровой формат достигло 95% и принесло системные результаты: точность автоматического выявления дефектов выросла в 4 раза.

- Если ранее более половины нарушений фиксировались экспертами вручную, то теперь основную часть выявляет информационная система. Впервые в автоматическом режиме фиксируются и факты приписок, — отметил Айдын Кульсеитов.

По его словам, для повышения качества контроля необходимо постоянно совершенствовать алгоритмы выявления как приписок, так и прочих дефектов. Так, внедрение всего трех новых формально-логических контролей в сентябре текущего года позволило выявить нарушения на 502 млн тенге.

После внедрения новой системы мониторинга выявляемость фактов приписок выросла в 19 раз по сравнению с прошлым годом (раньше подавляющая их часть оставалась вне поля зрения Фонда), а само количество приписок с момента запуска системы сократилось в 17 раз. Это напрямую повышает качество и доступность медицинской помощи для населения.

Автоматический контроль Фонда быстро повысил дисциплину в медицинских организациях. Процент медицинских организаций с приписками резко снизился: с 44% в пилотном июне до 18% к августу. Особенно показателен результат в категории крупных нарушений: если в июне 43 организации имели приписки на сумму свыше 200 МРП, то к августу их число сократилось до нуля.

- Эта динамика доказывает, что неотвратимость и объективность цифрового мониторинга являются наиболее эффективными инструментами для предотвращения массовых нарушений и обеспечения целевого расходования средств, - резюмировал Айдын Кульсеитов.

 

