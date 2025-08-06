Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?

Образование
3598

Процесс зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения завершится до 25 августа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство науки и высшего образования РК сообщило о том, что Республиканская комиссия по присуждению государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год завершила свою работу, передает Kazpravda.kz

В состав комиссии вошли депутаты Парламента РК, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», ассоциации высших учебных заведений, а также общественных организаций. В ходе заседаний были рассмотрены поданные заявления и проведена процедура распределения образовательных грантов на конкурсной основе в соответствии с действующими правилами.

В Миннауки отметили, что в этом году на участие в конкурсе поступило около 113 тысяч заявлений. Наибольшим спросом среди абитуриентов пользуются такие направления, как «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», а также «Информационно-коммуникационные технологии».

Основное ЕНТ, предоставляющее возможность участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов, проводилось с 16 мая по 10 июля текущего года. В этот период абитуриентам предоставлялась возможность дважды сдать ЕНТ и с наилучшим результатом участвовать в конкурсе на присуждение образовательных грантов.

С учетом возможности двойной сдачи, в ходе приема заявлений было зарегистрировано около 399 тысяч заявок. По результатам 381 тысячи попыток сдачи ЕНТ пороговый балл преодолели 76% абитуриентов.

На 2025-2026 учебный год выделено более 77 тысяч образовательных грантов. Основная часть, то есть 60%, предназначена для технических специальностей, 20% - для педагогических направлений, а оставшиеся 20% распределены по различным отраслям в зависимости от потребностей.

Кроме того, в соответствии с Законом РК «Об образовании», были учтены квотные категории. Например, дети-сироты и дети с инвалидностью; дети из многодетных и неполных семей; дети из семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Особенность этих категорий заключается в том, что абитуриенты могут участвовать в конкурсе как в пределах установленной квоты, так и в общем конкурсе на образовательные гранты.

Ежегодно при формировании государственного образовательного заказа министерство опирается на информацию, предоставленную Министерством труда и социальной защиты населения РК. То есть заказ формируется на основе анализа потребности в кадрах по отраслям.

В этом году уже второй раз подряд предусмотрено распределение дифференцированных грантов. Если в 2024 году впервые было выделено 300 таких грантов, то и в этом году планируется аналогичный объем. Из них 150 грантов будут направлены на педагогические специальности, а оставшиеся 150 – на образовательные программы естественнонаучного направления.

Конкурс на дифференцированные гранты будет проводиться отдельно от основного конкурса. Дополнительной подачи документов не требуется – все данные уже имеются в базе Национального центра тестирования. Список обладателей дифференцированных грантов будет опубликован в конце сентября.

Государственный образовательный грант присуждается на основе результатов ЕНТ. Как известно, в соответствии с правилами предоставления грантов, абитуриент имеет право указать в заявке до 4 вузов и до 4 образовательных программ.

Все абитуриенты и их родители с нетерпением ждут итогов конкурса государственных грантов. В Миннауки предлагают обратить внимание на надежные первоисточники, где будет опубликован список обладателей государственного образовательного гранта на 2025-2026 учебный год:

Официальные страницы министра науки и высшего образования РК:
https://t.me/SayasatNurbek
https://www.facebook.com/sayasat
https://www.instagram.com/sayasatnurbek/
https://sayasatnurbek.com/

Официальные страницы Министерства науки и высшего образования РК:
https://www.gov.kz/memleket/entities/sci?lang=kk
https://t.me/gylym_jogary_bilim
https://www.facebook.com/gylym.jogarybilim
https://www.instagram.com/gylym_jogarybilim/

Официальные страницы Национального центра тестирования:
https://t.me/uto92
https://www.instagram.com/testcenterkz/
https://www.facebook.com/testcenterkz.

Список обладателей грантов будет опубликован 7 августа.

#ВУЗы #ЕНТ #гранты #абитуриенты

