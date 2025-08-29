Пусть караторгаи

расскажут

Моногороду чуть больше 70 лет. Свое название он получил по местной речушке Серебрянке, где в 1952 году возник поселок строителей Бухтарминской гидроэлектростанции.

В небольшом городском музее, правда, немало экспонатов и о более ранних любопытных событиях. Например, в экспозиции можно увидеть деревянные колодки, которые своими руками смастерил декабрист Матвей Муравьев-Апостол. Участник восстания семь лет отбывал ссылку в Бухтарминской крепости, позже в буквальном смысле канувшей в воду при сооружении ГЭС. Судя по всему, этот период был для дворянина вполне благополучным. Он женился на дочке местного священника Машеньке. Души не чаял в своей любимой, выписывал для нее платья из Парижа, своими руками шил ботиночки, туфельки. Плюс с удовольствием тратил время, чтобы учить местных ребятишек, лечил сельских жителей травами, занимался пасекой.

О чувствах декабриста к девушке из Бухтарминской крепости рассказывает представленное в музее письмо. Оно похоже на песню. «Сегодня видел, как отлетают на юг небольшими стайками караторгаи – жаворонки… Пусть эта птичья почта расскажет миру о моей бесконечной любви к тебе». В 1836 году политссыльному разрешили переехать в Тверь, где он прожил в кругу семьи, в достатке до 93 лет.

Командир Бухтарминского гарнизона регулярно посылал депеши о поведении поднадзорного. В донесении о женитьбе сообщалось: «Государственный преступник Матвей Муравьев-Апостол намедни объявил, что желает он иметь здесь собственный дом, хлебопашество, пчеловодство и со временем предполагает выстроить водяную или ветряную мельницу, смотря по удобности». Отчеты везли ямщицкой почтой за полторы тысячи верст по дороге вдоль Иртыша. Как рассказывал в свое время местный краевед Федор Федоров, маршрут официально называли Горной линией, но в народе говорили Горькая линия.

– Зимой дули страшные ветра, с Иртыша весь снег сметало, – приводил детали краевед. – Лед на пять метров прозрачный, дно видать. Морозы под минус пятьдесят. Люди прозвали эту долину Черная Падь за то, что можно было замерзнуть. А почта должна была прийти вовремя, как литерный поезд. Почтовые станции располагались друг от друга примерно в сорока километ­рах. Вот ямщик доезжает, его кормят и дают свежую тройку. Километров через двадцать не выдерживает первая лошадь, падает. Ямщик достает шашку и обрубает постромки. Еще через десять километров падает вторая пристяжная. До следующего пункта доходила только одна лошадь.

Город у моря

Уже в ХХ веке появление искусственного Бухтарминского водохранилища кардинально изменило местный ­климат: ураганы прекратились, зимы стали мягче. Старая крепость при заполнении моря ушла под воду. При подъезде к Серебрянску с горной трассы сегодня открывается впечатляющая панорама: ущелье Иртыша перекрыто огромной плотиной, на скалистом берегу раскинулся белый город…

Гидростанцию начали строить сразу после Усть-Каменогорской ГЭС – стране для развития хозяйства требовалось много энергии. И с первых шагов индус­триальный объект во многом стал уникальным. Именно здесь впервые была обкатана технология жесткого бетона, позже использованная при возведении сибирских ГЭС. Причем, по данным мониторинга, бетон до сих пор набирает прочность, плотина признана лучшей в мире!

В этом году Бухтарминской гидро­электростанции исполнилось 65 лет. В апреле 1960-го, после того как на протяжении примерно 24 месяцев водо­хранилище постепенно наполнялось, состоялся запуск первого гидроагрегата. Последнюю, девятую турбину ввели в работу в 1966-м. Сегодня в гэсовском городе в память о легендарном начальнике строительства Михаиле Инюшине названа школа. Ему посвящена отдельная замечательная экспозиция в городском музее, а на самой станции установлена мемориальная доска.

Вместе с тем в судьбе города огромную роль сыграл также советский военно-промышленный комплекс. Работы на ГЭС уже завершились, а на Капчагайской – следующей по плану – еще не начались. Чем занять тысячи рабочих рук? По словам старожилов Серебрянска, командированные на место представители нескольких министерств пришли в восторг от города: чистый воздух, чистая река, избыток электроэнергии, неизбалованные квалифицированные кадры. Так родился проект Серебрянского завода неорганических производств.

– Спецификой предприятия сразу был выпуск продукции для оборонного ведомства, – рассказывал автору этих строк краевед Федор Федоров. – Здесь изготавливали фильтры, которые шли на танки, бэтээры и другие военные машины. Выпускали комплекты на детей для бомбоубежищ и респираторы для военных подразделений стран Варшавского договора. Даже для Кубы.

Вся продукция считалась засекреченной, но мегасекретной была так называемая «форель» – военный автомобиль химико-радиологической разведки. Для него завод производил всю оснастку. В городе постоянно находились представители военно-промышленного комплекса, воздушное пространство охраняла специальная часть ПВО. О качестве изделий завода можно судить по такому примеру. По словам старожила, как-то специалисты решили сравнить свою фильтроткань с японской. При проверке на стенде японский образец уловил 60% эмиссии, родной – 90%.

На сегодня об успешном гигантском заводе в Серебрянске остались лишь воспоминания. Корпуса из стекла и бетона стоят заброшенными. Несколько попыток реанимировать производство провалились. Несмотря на то что все горно-металлургические компании Восточного Казахстана выразили готовность закупать у серебрянцев респираторы, таких объемов крайне мало для выхода на рентабельность. По словам специалистов, даже заказов всей республики маловато будет для гиганта – нужен рынок, минимум всей Центральной Азии.

Солнце, воздух и вода

На сегодня градообразующим предприятием Серебрянска, как и 60 лет назад, является Бухтарминская гидроэлектростанция. Здесь работают 200 человек, многие – династиями. С ГЭС и рукотворным морем связаны и все перспективы моногорода. Число туристи­ческих баз на побережье растет с каждым годом, чисто пляжного отдыха гостям уже недостаточно. Многие, например, специально берут водные экскурсии, чтобы своими глазами увидеть четыре камерных шлюза станции. Это уникальное сооружение, позволяющее речным судам преодолеть перепад почти в 80 метров между нижним и верхним бьефами. Туристам еще показывают замечательный памятник под открытым небом – рабочее колесо самой первой турбины ГЭС. Оно отслужило 45 лет, было установлено на пьедестал и стало символом надежной гидроэнергетики Восточного Казахстана.

С 2024 года в моногороде начал дейст­вовать цех по выращиванию мальков форели. Компания «Алтайская форель» на базе бывшего промышленного цеха установила 22 бассейна, насосное оборудование и минувшей зимой запустила пилотную партию – 200 тыс. мальков. В мае первых малышей уже переселили в открытые садки на Иртыше. На предприятии создано семь рабочих мест. В целом в районе Серебрянска для аквакультуры практически идеальные условия: холодная вода, насыщенная кислородом после сброса с турбин, большая акватория, близость областного центра и зон отдыха… В районном акимате уверены: ферма «Алтайской форели» – это первая ласточка. В ближайшие годы бизнес сполна освоит эту нишу.

При поддержке руководства области в нынешнем году в моногороде взялись еще за производство дождевальных установок. По словам представителя ТОО «Ertis Bereke Oskemen» Рустема Кенжерахманова, компания удачно использовала старое заводское здание и готовую инфраструктуру. На первом этапе создано 23 рабочих места, при переходе на полную мощность штат планируется увеличить до 150 человек.

За последние 30 лет население Серебрянска сократилось вдвое, сегодня оно чуть больше 8 тыс. человек. Сказать, что молодежь уезжает отсюда, – ничего не сказать. Тем не менее, по признанию самих горожан, настроение депрессивности постепенно уходит. Строится дорога в обход Осиновского перевала на оживленном туристическом направлении Усть-Каменогорск – Алтай – Катон-Карагай. Появляются рабочие места в зонах отдыха и на новых производствах. Местная исполнительная власть отрабатывает с инвесторами возможность использования пустующих цехов для переработки шлаков, шламов, производства труб… Есть надежда, что город возродится.

«Главное наше богатство – это люди, – отметили на градообразующем предприятии Бухтарминской ГЭС. – У нас из почти 200 сотрудников половина имеют высшее и среднее специальное образование. Многие пришли вслед за отцами и даже дедами. Это интеллектуальный костяк и станции, и всего Серебрянска. Коллектив стабильный, текучки кадров практически нет. Поверьте, когда в городе есть настолько стабильное действующее предприятие, оно играет роль фундамента».