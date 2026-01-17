В пятницу, 16 января, официально начало работу генеральное консульство Казахстана в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун на юге Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Об этом сообщили в Канцелярии по иностранным делам муниципалитета города Гуанчжоу.

Его консульский округ охватывает провинции Гуандун, Хунань, Хайнань и Юньнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район.

С открытием нового учреждения общее число генконсульств иностранных стран в Гуанчжоу достигло 70.

Напомним, что в последние годы Гуанчжоу стал свидетелем активизации торговых контактов и людских обменов с Казахстаном. В июне 2025 года ведущий китайский авиаперевозчик China Southern Airlines официально открыл прямую авиалинию Гуанчжоу-Алматы. На данный момент частота рейсов по ней увеличилась с первоначальных 3 в неделю до 5.

Ранее стало известно о стремительном росте авиаполетов между Казахстаном и Китаем.