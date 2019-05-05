Геннадий Головкин официально объявил имя нового тренера

Спорт
Новым тренером экс-чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанца Геннадия Головкина стал бывший американский боксер Джонатан Бэнкс, передает Vesti.kz. Об этом стороны объявили на специальной пресс-конференции.    

36-летний Бэнкс младше Головкина на три месяца. С 2004 по 2014 год он был профи-боксером (29 побед, 19 нокаутом, при трех поражениях и одной ничьей) и становился чемпионом мира по версии IBO в первом тяжелом весе.

Как тренер Бэнкс известен по работе с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Владимиром Кличко. Он помогал легендарному Эмануэлю Стюарду в качестве ассистента, а после его смерти в 2012 году стал основным тренером украинца, хотя еще сам был боксером. Под руководством Бэнкса Кличко выиграл шесть боев, в том числе пять – против небитых соперников.

Среди других подопечных Бэнкса был британский супертяж Диллиан Уайт, а сейчас он работает с абсолютной чемпионкой мира Сесилией Брекхус из Норвегии.

"Я хочу опираться на то, чего уже достиг, и продолжать совершенствоваться как боксер. Джонатан научит меня новым навыкам, которые помогут мне достичь моих целей. Мы усердно работаем, и я с нетерпением жду возможности показать миру что-то особенное, когда презентую миру Big Drama Show на Madison Square Garden 8 июня", – сказал Головкин.

"Я всегда был большим фанатом GGG с тех пор, как увидел его в любительском боксе. Я помню его по Олимпиаде и подумал, что это потрясающий талант. Когда мне позвонили, то, конечно, я с радостью согласился работать с ним. У нас одна цель – официально вернуть Геннадия на мировой трон, потому что он заслуживает этого. Два боя Геннадия и "Канело" напомнили мне о битвах Шугара Рэя Леонарда и Томми Хирна. Это поединки одинакового калибра и уровня. С нетерпением жду, когда Головкин пробьет по нему", – сказал Бэнкс.




Напомним, без тренера Головкин остался 24 апреля, когда объявил о прекращении сотрудничества с Абелем Санчесом. Они работали вместе с 2010 года.

Возвращение Головкина на ринг состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в бою с непобежденным канадцем Стивом Роллсом (19-0, 10 КО). Этот поединок будет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN на 100 миллионов долларов.

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