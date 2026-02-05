Генпрокуратура предложила уточнить статью 18 в проекте новой Конституции

Конституционная реформа
103
Айман Аманжолова
корреспондент

О необходимости уточнения статьи 18 в проекте новой Конституции высказался первый заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев. Об этом он заявил на восьмом заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По словам Жандоса Умиралиева, в Комиссию поступил ряд предложений, касающихся статьи 18 проекта новой Конституции. У юристов и профильных специалистов возникли вопросы, связанные с юридической техникой формулировок.

«В пункте 2 данной статьи говорится, что «Человек не может быть подвергнут задержанию на срок свыше установленного законом без решения суда». В целом это правильно. Однако в русскоязычной версии текста отсутствует ключевое понятие, связанное с «задержанием сверх установленного срока»», – отметил первый заместитель Генерального прокурора.

В связи с такой трактовкой эксперты высказали опасение, что существует риск – «задержание подозреваемого без решения суда может оказаться невозможным».

Как подчеркнул Жандос Умиралиев, при буквальном прочтении текста подобный вывод действительно возможен. Между тем расследование убийств и других особо опасных преступлений не допускает промедления: оперативное пресечение преступления и немедленная изоляция подозреваемого являются одной из ключевых задач правоохранительных органов. Решение о содержании под стражей, как правило, принимается судом уже после этого, что соответствует мировой практике.

Он отметил, что нормы Конституции должны быть сформулированы ясно и однозначно, в связи с чем предложил пересмотреть и уточнить данное положение с точки зрения юридической техники в рамках дальнейшего обсуждения.

#Казахстан #реформа

