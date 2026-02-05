О необходимости уточнения статьи 18 в проекте новой Конституции высказался первый заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев. Об этом он заявил на восьмом заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает Kazpravda.kz

По словам Жандоса Умиралиева, в Комиссию поступил ряд предложений, касающихся статьи 18 проекта новой Конституции. У юристов и профильных специалистов возникли вопросы, связанные с юридической техникой формулировок.

«В пункте 2 данной статьи говорится, что «Человек не может быть подвергнут задержанию на срок свыше установленного законом без решения суда». В целом это правильно. Однако в русскоязычной версии текста отсутствует ключевое понятие, связанное с «задержанием сверх установленного срока»», – отметил первый заместитель Генерального прокурора.

В связи с такой трактовкой эксперты высказали опасение, что существует риск – «задержание подозреваемого без решения суда может оказаться невозможным».

Как подчеркнул Жандос Умиралиев, при буквальном прочтении текста подобный вывод действительно возможен. Между тем расследование убийств и других особо опасных преступлений не допускает промедления: оперативное пресечение преступления и немедленная изоляция подозреваемого являются одной из ключевых задач правоохранительных органов. Решение о содержании под стражей, как правило, принимается судом уже после этого, что соответствует мировой практике.

Он отметил, что нормы Конституции должны быть сформулированы ясно и однозначно, в связи с чем предложил пересмотреть и уточнить данное положение с точки зрения юридической техники в рамках дальнейшего обсуждения.