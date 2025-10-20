Фото Даулета Шамшадинова

Открывая форум, заместитель руководителя областного управления образования Асхат Канатов отметил, что в развитии современной системы образования активную роль играют молодые специалисты.

– На встрече учителя получили возможность повысить профессиональные компетенции, обменяться опытом и представить собственные педагогические идеи, – сказал он. – В практической части форума были проведены разнообразные мастер-классы с использованием активных форматов взаимодействия. Учителя познакомились с методиками внедрения инструментов искусственного интеллекта в учебный процесс, приёмами геймификации и способами межпредметной интеграции.

– На секциях важное внимание уделено теме искусственного интеллекта, – подчеркнула глава филиала Центра педагогического мастерства София Камалова. – Мы организовали всё в современном формате, создав участникам пространство для обмена опытом и идей. Такие встречи способствуют профессиональному росту педагогов, раскрытию их творческого потенциала и формированию новых подходов в преподавании и обучении

На мотивационной площадке своими историями успеха поделились директор кызылординской NIS Акбар Тусупбаев, учёный Нурбол Аппазов, поэт Абай Калшабек, глава Института искусственного интеллекта Нурлан Кулмырзаев и молодой педагог Балдырган Кожатай.

На мастер-классе «Gamification in Math» учитель математики средней школы №210 Сырдарьинского района Заманбек Аманбеков рассказал о том, как игра может превратить математику в любимый предмет учеников.