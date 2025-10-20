В NIS Кызылорды по инициативе Центра педагогического мастерства прошел региональный форум с участием 150 учителей молодых педагогов области, передает Kazpravda.kz
Открывая форум, заместитель руководителя областного управления образования Асхат Канатов отметил, что в развитии современной системы образования активную роль играют молодые специалисты.
– На встрече учителя получили возможность повысить профессиональные компетенции, обменяться опытом и представить собственные педагогические идеи, – сказал он. – В практической части форума были проведены разнообразные мастер-классы с использованием активных форматов взаимодействия. Учителя познакомились с методиками внедрения инструментов искусственного интеллекта в учебный процесс, приёмами геймификации и способами межпредметной интеграции.
– На секциях важное внимание уделено теме искусственного интеллекта, – подчеркнула глава филиала Центра педагогического мастерства София Камалова. – Мы организовали всё в современном формате, создав участникам пространство для обмена опытом и идей. Такие встречи способствуют профессиональному росту педагогов, раскрытию их творческого потенциала и формированию новых подходов в преподавании и обучении
На мотивационной площадке своими историями успеха поделились директор кызылординской NIS Акбар Тусупбаев, учёный Нурбол Аппазов, поэт Абай Калшабек, глава Института искусственного интеллекта Нурлан Кулмырзаев и молодой педагог Балдырган Кожатай.
На мастер-классе «Gamification in Math» учитель математики средней школы №210 Сырдарьинского района Заманбек Аманбеков рассказал о том, как игра может превратить математику в любимый предмет учеников.
– Сегодня один из важнейших инструментов повышения интереса учащихся к предмету – геймификация, – поделился молодой педагог. - В разработанном мной наборе «MathBox» есть математические карточки UNO, комиксы с QR-кодами и мини-доски для парной работы. Эти элементы позволяют сочетать игру, современные технологии и возможности искусственного интеллекта. Благодаря этому за последние три года успеваемость учащихся выросла на 63 процента.