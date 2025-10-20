Геймификация, идеи и интеллект: педагоги нового поколения поделились опытом

Образование
253
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В NIS Кызылорды по инициативе Центра педагогического мастерства прошел региональный форум с участием 150 учителей молодых педагогов области, передает Kazpravda.kz

Фото Даулета Шамшадинова

Открывая форум, заместитель руководителя областного управления образования Асхат Канатов отметил, что в развитии современной системы образования активную роль играют молодые специалисты.

– На встрече учителя получили возможность повысить профессиональные компетенции, обменяться опытом и представить собственные педагогические идеи, – сказал он. – В практической части форума были проведены разнообразные мастер-классы с использованием активных форматов взаимодействия. Учителя познакомились с методиками внедрения инструментов искусственного интеллекта в учебный процесс, приёмами геймификации и способами межпредметной интеграции.

– На секциях важное внимание уделено теме искусственного интеллекта, – подчеркнула глава филиала Центра педагогического мастерства София Камалова. – Мы организовали всё в современном формате, создав участникам пространство для обмена опытом и идей. Такие встречи способствуют профессиональному росту педагогов, раскрытию их творческого потенциала и формированию новых подходов в преподавании и обучении

На мотивационной площадке своими историями успеха поделились директор кызылординской NIS Акбар Тусупбаев, учёный Нурбол Аппазов, поэт Абай Калшабек, глава Института искусственного интеллекта Нурлан Кулмырзаев и молодой педагог Балдырган Кожатай.

На мастер-классе «Gamification in Math» учитель математики средней школы №210 Сырдарьинского района Заманбек Аманбеков рассказал о том, как игра может превратить математику в любимый предмет учеников.

– Сегодня один из важнейших инструментов повышения интереса учащихся к предмету – геймификация, – поделился молодой педагог. - В разработанном мной наборе «MathBox» есть математические карточки UNO, комиксы с QR-кодами и мини-доски для парной работы. Эти элементы позволяют сочетать игру, современные технологии и возможности искусственного интеллекта. Благодаря этому за последние три года успеваемость учащихся выросла на 63 процента.

#Образование #учители

Популярное

Все
Триллионы мимо своих: кто получает реальный эффект от госинвестиций?
Правительство расширило перечень приоритетных IT-направлений
Они учат мечтать и действовать: в Рудном заработала школа нового поколения
Президент назначил нового посла Казахстана в США
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
День работника сферы общественного питания впервые отмечают в Казахстане
Районный депутат подозревается в хищении 2 млрд тг на соцпроекты в ВКО
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая печатные СМИ выпускаются на шести языках
Премьера фильма о подвиге Газиза Байтасова стартует в казахстанских кинотеатрах
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Казахстанское кино становится популярным на мировых экранах
Реализацию задач Президента по цифровой трасформации обсудили в Сенате
В отдаленных казахстанских селах предоставят высокоскоростной доступ к Интернету
Сборная Марокко впервые в истории стала победителем МЧМ
2,6 млн лампад одновременно зажгли в Индии
Олжас Бектенов обсудил с IT-специалистами стартапы в соцсфере и промышленности
Масштабная реновация больниц продолжается в Казахстане
Сборная Казахстана завоевала бронзу Кубка мира по волейболу сидя
Иностранная компания незаконно владела землями в элитной части Алматы
Геймификация, идеи и интеллект: педагоги нового поколения поделились опытом
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
В ВКО за три дня задержали 18 нетрезвых водителей
Всемирный конгресс по инклюзивному образованию пройдет в Казахстане
Порядка 150 мероприятий запланировано в Астане ко Дню республики
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

В Казахстане поддержат обучение в сфере библиотечного и арх…
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каник…
Они учат мечтать и действовать: в Рудном заработала школа н…
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на гра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]