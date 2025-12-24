Проект направлен на обеспечение казахстанских фермеров качественным семенным материалом. Завод оснащен современной технологической линией, здесь используется оборудование, поставленное из Чехии и Китая. Оно позволяет выполнять полный цикл обработки семенного материа­ла – от сушки и обмолота до калибровки и упаковки семян в удобную тару.

Обращает на себя внимание и производительность линии, достигающая трех тонн в час. Причем в зависимости от потребностей аграриев, специа­лизирующихся на возделывании кукурузы, она может быть в дальнейшем увеличена. Несмотря на компактные размеры, это полноценное действующее производство, позволяющее значительно повысить качество подготовки семенного материала к посеву.

Научные сотрудники ­КазНИИЗиР уделяют особое внимание внедрению высокопродуктивных гибридов кукурузы и сортов сорговых культур, включая сорго, суданскую траву и могар, отличающихся устойчивостью к засухе, болезням и повышенному содержанию солей в поч­ве. Запуск производственной линии имеет стратегическое значение для регионального развития и ориентирован на расширение площадей посевов культур, играющих ключевую роль в формировании кормовой базы.

Разумеется, мощности введенной в строй линии не хватит на то, чтобы закрыть потребности аграриев всей страны в высококачественных кормовых сортах и гибридах, но ее вполне достаточно для обеспечения пяти южных областей.

Как отметила председатель правления ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства» Шолпан Бас­таубаева, сначала специалис­ты НИИ разработали проект «Производство высококачественных семян гибридов кукурузы и сортов сорговых культур», затем через АО «Фонд науки» был получен финансовый грант. К нему добавили часть своих средств, приобрели и смонтировали оборудование, и теперь у товарищества есть возможности обеспечивать семенами кукурузы пять южных областей Казахстана. Институт располагает набором из 33 ее сортов и гибридов, занесенных в реестр и допущенных к применению в Казахстане.

Именно отсутствие гарантий качественной подготовки семян к посеву и было раньше главным препятствием для работы наших фермеров с отечественными сортами и гибридами, теперь эта проб­лема решена.

– Мы не останавливаемся на достигнутом, интерес к сотрудничеству проявляют коллеги из Венгрии, также имеющие большой опыт по производству кукурузы. Тем более что, как уже было сказано, данная технологическая линия покрывает только часть потребностей фермеров респуб­лики. Чтобы заниматься массовым размножением семян кормовых сортов и гибридов кукурузы, нужен большой завод, – подчеркнула Шолпан Бастаубаева.

В церемонии запуска завода приняли участие заместитель председателя НАНОЦ Максим Сутула, представители облас­тей, АО «Фонд науки», ученые, бизнесмены и фермеры.

Представитель «Фонда нау­ки» Алия Тажиева отметила, что поддержка подобных проектов является одной из приоритетных задач фонда.

– Этот современный технологический комплекс позволит повысить качество выращиваемых кормовых культур, нарастить производственные мощности и обеспечить АПК республики отечественными семенами, – подчеркнула эксперт.