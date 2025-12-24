Гибриды станут доступнее Адреса успеха 24 декабря 2025 г. 5:00 270 Николай Жоров старший корреспондент отдела информации и права В селе Алмалыбак на базе Казахстанского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства (КазНИИЗиР) состоялся запуск завода высококачественных семян гибридов кукурузы и сорговых культур. фото автора Проект направлен на обеспечение казахстанских фермеров качественным семенным материалом. Завод оснащен современной технологической линией, здесь используется оборудование, поставленное из Чехии и Китая. Оно позволяет выполнять полный цикл обработки семенного материала – от сушки и обмолота до калибровки и упаковки семян в удобную тару. Обращает на себя внимание и производительность линии, достигающая трех тонн в час. Причем в зависимости от потребностей аграриев, специализирующихся на возделывании кукурузы, она может быть в дальнейшем увеличена. Несмотря на компактные размеры, это полноценное действующее производство, позволяющее значительно повысить качество подготовки семенного материала к посеву. Научные сотрудники КазНИИЗиР уделяют особое внимание внедрению высокопродуктивных гибридов кукурузы и сортов сорговых культур, включая сорго, суданскую траву и могар, отличающихся устойчивостью к засухе, болезням и повышенному содержанию солей в почве. Запуск производственной линии имеет стратегическое значение для регионального развития и ориентирован на расширение площадей посевов культур, играющих ключевую роль в формировании кормовой базы. Разумеется, мощности введенной в строй линии не хватит на то, чтобы закрыть потребности аграриев всей страны в высококачественных кормовых сортах и гибридах, но ее вполне достаточно для обеспечения пяти южных областей. Как отметила председатель правления ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства» Шолпан Бастаубаева, сначала специалисты НИИ разработали проект «Производство высококачественных семян гибридов кукурузы и сортов сорговых культур», затем через АО «Фонд науки» был получен финансовый грант. К нему добавили часть своих средств, приобрели и смонтировали оборудование, и теперь у товарищества есть возможности обеспечивать семенами кукурузы пять южных областей Казахстана. Институт располагает набором из 33 ее сортов и гибридов, занесенных в реестр и допущенных к применению в Казахстане. Именно отсутствие гарантий качественной подготовки семян к посеву и было раньше главным препятствием для работы наших фермеров с отечественными сортами и гибридами, теперь эта проблема решена. – Мы не останавливаемся на достигнутом, интерес к сотрудничеству проявляют коллеги из Венгрии, также имеющие большой опыт по производству кукурузы. Тем более что, как уже было сказано, данная технологическая линия покрывает только часть потребностей фермеров республики. Чтобы заниматься массовым размножением семян кормовых сортов и гибридов кукурузы, нужен большой завод, – подчеркнула Шолпан Бастаубаева. В церемонии запуска завода приняли участие заместитель председателя НАНОЦ Максим Сутула, представители областей, АО «Фонд науки», ученые, бизнесмены и фермеры. Представитель «Фонда науки» Алия Тажиева отметила, что поддержка подобных проектов является одной из приоритетных задач фонда. – Этот современный технологический комплекс позволит повысить качество выращиваемых кормовых культур, нарастить производственные мощности и обеспечить АПК республики отечественными семенами, – подчеркнула эксперт. #село #запуск завода #Алмалыбак