Глава государства подписал закон о сотрудничестве стран ЕАЭС с Сингапуром

Фото: пресс-служба МТИ РК

Главой государства подписан закон «О ратификации Рамочного соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сингапур, с другой стороны, и Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сингапур, с другой стороны».

Текст закона публикуется в печати.

Как сообщалось ранее, основными задачами соглашений являются создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Республикой Сингапур, привлечение инвестиций в страны Евразийского экономического союза.

В рамках Соглашения Евразийский экономический союз отменит импортные таможенные пошлины на 88% всей товарной номенклатуры. При этом предусмотрены изъятия из режима свободной торговли для особо чувствительных товаров.