Касым-Жомарт Токаев поздравил хранителя двух святынь – короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда с Днем основания Королевства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров Казахстана в исламском мире и на Ближнем Востоке.

Глава нашего государства выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимной поддержки, будет и впредь динамично развиваться во благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал королю и наследному принцу Саудовской Аравии успехов в их ответственной деятельности, а саудовскому народу – благополучия и процветания.

#Токаев #поздравление #Саудовская Аравия

