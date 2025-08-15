Президент Касым-Жомарт Токаев направил Премьер-министру Нарендре Моди поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Республики Индия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

– Этот день олицетворяет непоколебимый дух индийского народа и выдающиеся достижения страны на пути государственного строительства, экономического развития и расширения международного сотрудничества, – говорится в телеграмме.

Глава государства отметил теплый характер отношений между Казахстаном и Индией и выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство двух стран и впредь будет последовательно укрепляться.