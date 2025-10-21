Глава государства поздравил премьера Японии с избранием на пост
Глава государства направил поздравительное письмо Премьер-министру Японии Санаэ Такаичи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев поздравил Санаэ Такаичи с избранием на пост Премьер-министра и пожелал ей успехов в реализации инициатив на благо Японии.
Президент также выразил готовность приложить совместные усилия в целях дальнейшего укрепления казахско-японских отношений и вывода стратегического партнерства двух стран на новый уровень.