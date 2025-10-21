Президент также выразил готовность приложить совместные усилия в целях дальнейшего укрепления казахско-японских отношений

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства направил поздравительное письмо Премьер-министру Японии Санаэ Такаичи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев поздравил Санаэ Такаичи с избранием на пост Премьер-министра и пожелал ей успехов в реализации инициатив на благо Японии.

Президент также выразил готовность приложить совместные усилия в целях дальнейшего укрепления казахско-японских отношений и вывода стратегического партнерства двух стран на новый уровень.