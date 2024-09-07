Глава государства поздравил Президента Бразилии с национальным праздником

Президент
127

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание Президенту Луису Инасиу Луле да Силве по случаю Дня независимости Федеративной Республики Бразилия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Отметив важность этого праздника в истории страны как символа национального единства и согласия, Глава государства пожелал бразильскому народу дальнейшего процветания и благополучия.

Президент также выразил уверенность, что совместными усилиями отношения между Казахстаном и Бразилией будут и впредь укрепляться в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки.

#Касым-Жомарт Токаев #Бразилия #поздравления

Популярное

Все
«Штрафстан» или же все по делу?..
Спортсмены готовы к состязаниям, а для гостей открыты этноаулы
В прокат вышел киномюзикл «Стоп, ночь»
Важно не ослаблять хватку
Тяжелые уроки финансовой безграмотности
Земли в аренду в режиме онлайн
В гостях у «четырех девяток», или Как выглядит строго режимное производство, где после работы сжигают одежду и обувь
Взрастим своих Курчатовых!
Совещаются молодые атомщики
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Молодежь нужно готовить к семейной жизни
Четыре сыночка и лапочка-дочка. Секретами счастливой семейной жизни делится военный офицер – отец пятерых детей
Не «расклеится» от дождей и вьюг
К национальным видам спорта в семье Адильбаевых относятся с большим уважением
Целый журналистский пул! Общий трудовой стаж династии Ибрашевых в СМИ – 42 года
Страна нуждается в АЭС
Важные контуры инклюзивного развития экономики
В основе должна находиться справедливость
Экспедиция в прошлое
7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Паралимпиада: расписание на субботу
Ультраправые Германии набирают силу, угрожая коалиции Шольца
В Атырауской области спасено почти 1, 3 млн штук молоди рыб
Итоги Олимпиады: глава отраслевого министерства отправлен в отставку
Лидер Приднестровья инициировал запрет называть регион Транснистрией
Организатор незаконного игорного бизнеса экстрадирован из ОАЭ
Жители дачных массивов Уральска, пострадавшие от паводков, отмечают новоселье
Участок улицы Керей-Жанибек хандар будет частично перекрыт
Доходы налоговых консультантов побили рекорд
В поселке Бурабай решен вопрос дефицита электроэнергии
В Германии женщина напала с ножом на пассажиров автобуса
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
Паводки в Казахстане: новоселье справили более актюбинских 100 семей
В рейтинге по индексу ESG Казахстан обгоняет все страны СНГ и ЦА
Как начнется новый учебный год в Казахстане
Токаев поздравил Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Независимости
Зачем УЕФА меняет формат Лиги чемпионов
Финал республиканского шахматного турнира SENAT OPEN состоялся в Астане
«Караван Единства» из области Абай отправился в Астану
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Канцлер Германии совершит официальный визит в Казахстан
Токаев произвел ряд назначений в дипломатическом корпусе
Глава государства поздравил Акмарал Науатбек с победой на П…
Президент принял руководство фондов Арабской координационно…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]