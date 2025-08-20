Глава государства поздравил Президента Венгрии по случаю национального дня

Президент
131

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул динамичное развитие двусторонних отношений

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Венгрии Тамаша Шуйока с Днем Святого Иштвана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем послании Глава государства подчеркнул динамичное развитие двусторонних отношений, основанных на узах традиционной дружбы и братства.

Президент выразил уверенность, что совместными усилиями стратегическое партнерство между Казахстаном и Венгрией будет и впредь укрепляться на благо двух народов.

#президент #поздравление #Венгрия

