Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Венгрии Тамаша Шуйока с Днем Святого Иштвана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем послании Глава государства подчеркнул динамичное развитие двусторонних отношений, основанных на узах традиционной дружбы и братства.



Президент выразил уверенность, что совместными усилиями стратегическое партнерство между Казахстаном и Венгрией будет и впредь укрепляться на благо двух народов.