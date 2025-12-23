Глава государства принял главу холдинга «Байтерек» Рустама Карагойшина

Президент подчеркнул важность активного привлечения инвестиций и расширение финансирования реального сектора экономики

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» Рустама Карагойшина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент заслушал доклад об итогах деятельности за 2025 год, а также о работе по трансформации в инвестиционный холдинг и реализации стратегических приоритетов экономического развития.

Рустам Карагойшин сообщил, что общий объем поддержки экономики со стороны холдинга составил 9 трлн тенге. Cредства были направлены на поддержку предпринимательства, агропромышленного комплекса, а также жилищного строительства и ипотечного кредитования. Он доложил, что по итогам 2025 года через инструменты поддержки мерами финансирования было охвачено порядка 25 тыс. проектов по всей стране.

Также глава холдинга проинформировал о результатах работы гарантийных фондов, созданных на базе фонда «Даму» для поддержки проектов малого и среднего бизнеса, а также крупных инвестиционных инициатив в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре.

Была представлена модель работы инвестиционного холдинга, предусматривающая формирование «заказа на инвестиции», сопровождение крупнейших стратегических проектов и развитие механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций. В настоящее время сформирован пул из 1,5 тыс. инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 87 трлн тенге.

Президент подчеркнул важность активного привлечения инвестиций и расширение финансирования реального сектора экономики. Он поручил холдингу «Байтерек» обеспечить дальнейшую реализацию приоритетных инвестиционных проектов и привлечение долгосрочного капитала в экономику.

