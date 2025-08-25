Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана и министр иностранных дел Японии Такеши Ивая обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-японского расширенного стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по линии международных структур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства Японии, Касым-Жомарт Токаев, подчеркнул, что его визит в Астану придаст новый импульс укреплению двусторонних связей.

– Япония – наш надежный и близкий партнер в Азии. Мы придаем большое значение углублению всестороннего сотрудничества с Токио. Прошу передать теплые пожелания Премьер-министру Шигеру Ишибе. Мы с нетерпением ждем и готовимся к его официальному визиту в Казахстан. Можно с уверенностью сказать, что наши отношения развиваются динамично, – сказал Президент.

Такеши Ивая поблагодарил Президента Казахстана за теплый прием.

– Мы обязательно передадим Ваши добрые пожелания Премьер-министру. Казахстан и Япония – стратегические партнеры, заинтересованные в укреплении международного порядка. Считаю, что мой визит проложит путь к дальнейшему развитию двусторонних отношений, – отметил министр иностранных дел Японии.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.