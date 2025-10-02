Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Чанпэн Чжао в становление мировой индустрии криптовалют и финтех-экосистемы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

На полях международного форума Digital Bridge 2025 Президент Казахстана встретился с основателем компании Binance Чанпэн Чжао.

В 2022 году по итогам его визита был подписан Меморандум о создании в Казахстане регионального хаба криптоиндустрии на базе Binance Lab.

С того момента в стране реализуется все больше перспективных проектов и инициатив в сфере блокчейн- и криптотехнологий.