Глава государства провел встречу с председателем ПА ОБСЕ

Глава государства провел встречу с Председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи было подчеркнуто, что Казахстан твердо привержен развитию партнерства с ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеей. Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил последовательную поддержку Парламентской ассамблеей ОБСЕ экологической повестки и усилий Астаны, направленных на продвижение устойчивого развития. Глава государства отметил, что придает особое значение парламентской дипломатии как эффективному инструменту укрепления диалога, доверия и взаимопонимания между государствами.

Президент проинформировал собеседника о реализуемых в нашей стране масштабных политических реформах. По его словам, обновленная Конституция направлена на обеспечение институциональной устойчивости государства, повышение эффективности системы управления и усиление механизмов защиты прав человека. В свою очередь Пере Жоан Понс заявил об актуальности обсуждаемых на Региональном экологическом саммите вопросов.

Он подчеркнул, что лично убедился в сплоченности стран Центральной Азии в продвижении региональной повестки и общих инициатив. В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему углублению сотрудничества с Парламентской ассамблеей ОБСЕ и выразил уверенность в продолжении продуктивного взаимодействия.