Глава государства встретился с казахстанцами в Японии

Президент
58
Айман Аманжолова
корреспондент

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с гражданами Казахстана, которые в настоящее время проходят обучение или работают в Японии в различных сферах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе беседы с соотечественниками Глава государства подчеркнул важность изучения опыта таких развитых стран, как Япония.

«Уверен, что этот визит придаст новый импульс отношениям между нашими странами. Японская сторона также уделяет этому визиту большое внимание. Сегодня я проведу встречу с Премьер-министром. Безусловно, наше сотрудничество будет иметь большие перспективы. Как вы знаете, Казахстан вступает в новый этап своего развития. В нынешнем году рост нашей экономики превысил 6%, это очень хороший показатель. Однако нельзя останавливаться на достигнутом. Перед нами стоят задачи по снижению инфляции и модернизации инфраструктуры. Казахстан в будущем должен стать цифровым государством. У нас впереди большие цели», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Наши соотечественники – вице-президент Азиатско-Тихоокеанского университета Ritsumeikan, профессор Серик Мейрманов, основатель ARIA Consulting Арайлым Хасан, доцент медицинских университетов Showa и Juntendo Абдибек Калибек, а также инженер компании Ailia, специализирующейся на технологиях искусственного интеллекта, Эльдар Толеубай – рассказали о своих профессиональных достижениях в Стране восходящего солнца и поделились планами на будущее.

В завершение встречи Президент пожелал успехов казахстанцам, работающим в Японии.

#Казахстан #Токаев #Япония

Популярное

Все
Преемственность поколений – опора Satbayev University
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Центр академического превосходства
В области Абай презентовали 25 новых книг
Древнее искусство Великой степи
Дороги творчества Жумабая Шаштайулы
В Алматы открылась новая библиотека
Чтоб свет не гас и батареи грели
В стране ценят человека труда
Укрепляя статус индустриального центра
Прогресс сельского хозяйства – развитие всей страны
Природный газ пришел и в Сабалак
Первый шаг к цифровому Alatau
Зимняя сказка для города
Сельские территории: надежда на обученных акимов
Новая жизнь сельской медицины
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Внедрили лучшие технологии
Ливневки защитят от подтоплений
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Завершен второй этап строительства проспекта
Итоги большого общественного пути
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Следим за финалом, ожидаем побед
Казахстан построит транспортно-логистический терминал в иранском порту Шахид Раджаи
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
В Костанайской области открываются новые школы и внедряются современные стандарты
В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры
Новый цифровой маршрут: как Казахстан превращает транзит данных в стратегическое преимущество
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги

Читайте также

Глава государства посетил храм Мэйджи Джингу
Глава государства прибыл в Императорский дворец
Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию
Президент вручил госнаграды работникам энергетической отрас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]