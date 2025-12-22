Глава государства встретился с Владимиром Путиным

Президент
346

Он обговорил вопросы двустороннего взаимодействия, отметив, что год был успешным

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в рамках ЕАЭС был рассмотрен целый ряд вопросов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

–  В формате СНГ также обсуждались очень важные, актуальные вопросы нашего взаимодействия. СНГ является авторитетной и востребованной международной организацией. Что касается двустороннего сотрудничества, то этот год был успешным, без всяких сомнений. Можно сказать, что двусторонние отношения развивались по восходящей линии. Полным успехом увенчался мой государственный визит 12 ноября в Россию. Я благодарен Вам за теплый прием в ходе этого визита. Что касается Казахстана, то сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества является безусловным приоритетом. Мы должны находиться вместе по всем вопросам, которые касаются обыденной жизни граждан и Казахстана, и России, поскольку данное сотрудничество и наша работа, направленная на развитие стратегического партнерства, полностью соответствует коренным интересам народов наших стран, – заявил Глава нашего государства.

Владимир Путин отметил, что сегодня было время в ходе неформального общения поговорить о работе в рамках ОДКБ, СНГ, а также по двусторонним вопросам.

– Очень рад возможности отдельно с Вами встретиться и обсудить те вопросы, которые и Вы, и я считаем приоритетными для развития двусторонних связей между Казахстаном и Россией. В целом, на мой взгляд, ситуация развивается положительно практически по всем направлениям. У нас нет ни одного спорного или какого-то сложного вопроса, – сказал Президент России. 

