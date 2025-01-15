Глава Минэнерго рассказал о договоренностях с арабскими инвесторами

Международное сотрудничество,Президент
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о переговорах президента Касым-Жомарта Токаева с главами ряда компаний в рамках «Недели устойчивого развития Абу-Даби», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: скриншот видео Акорды

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев рассказал о встрече с многопрофильным холдингом Masdar. Masdar – крупнейшая компания по возобновляемым источникам энергии на Ближнем Востоке. Инвестпортфель компании составляет около 27 ГВт.

«В результате переговоров с руководителем данного холдинга были обсуждены инвестиционные проекты. Это проект ветропарка в 1 ГВт в Жамбылской области с системами хранения электрической энергии», – отметил он.

Предполагается, что это будет крупнейший проект ВИЭ в Центральной Азии.

«Компания подтвердила все ранее взятые на себя обязательства, в том числе о начале строительства уже в текущем году», – заключил Саткалиев, добавив, что также состоялась встреча с руководителями компании ADNOC, в рамках которой обсуждались вопросы реализации совместных международных проектов и вопросы, связанные с совместной геологоразведкой.

Министр энергетики также сообщил о встрече главы государства с руководителями Abu Dhabi Ports.

«Мы договорились сотрудничать не только с нефтегазовыми компаниями по расширению нашего танкерного флота, по новым маршрутам экспорта казахстанских продуктов и нашей сырой нефти, но также обсуждались вопросы создания совместных логистических терминалов, участие наших компаний, КТЖ в том числе, в крупных международных проектах», – уточнил Алмасадам Саткалиев.    

Глава правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов отметил, что  Abu Dhabi Ports – крупнейшая в мире транспортно-логистическая компания.

«В Казахстане мы ведем работу по двум направлениям. Первое с КМГ – управление совместным торговым флотом в Каспийском и Черном морях. В данный момент под управлением находится 6 морских судов. В этом году планируем увеличить количество судов в совместном флоте. Второе направление – с КТЖ.  Abu Dhabi Ports работает по развитию транспортно-логистического потенциала по коридору Север-Юг, а также по среднему коридору», – пояснил он.  

#КТЖ #нефть #КМГ #ВИА

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