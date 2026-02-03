С начала участия в миссии казахстанский контингент выполнил 675 задач

Фото: Минобороны РК

Делегация Министерства обороны Республики Казахстан посетила с инспекционным визитом район выполнения миссии Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанских высотах. Поездку возглавил Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-майор Мереке Кучекбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МО РК

В ходе визита состоялась встреча с командованием миссии, в рамках которой были обсуждены вопросы реализации мандата СООННР, обстановка в регионе и функционал казахстанского контингента.

Глава миссии и командующая силами СООННР генерал-майор Анита Асма высоко оценила профессионализм, дисциплину и слаженность действий казахстанских миротворцев, поблагодарив их за качественное выполнение поставленных задач.

Казахстанский национальный контингент выполняет функции подразделения быстрого реагирования, осуществляет мобильное патрулирование, обеспечивает готовность групп реагирования, медицинскую эвакуацию и инженерно-сапёрное сопровождение. Кроме того, выполняет задачу по несению службы на наблюдательных постах.

С начала участия в миссии казахстанский контингент выполнил 675 задач, включая более 500 патрулирований, проведение тренировочных мероприятий, обезвреживание взрывоопасных предметов, сопровождение колонн и выставление временных наблюдательных постов.

В настоящее время службу на Голанских высотах несут 139 казахстанских миротворцев.