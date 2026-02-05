Проект новой Конституции подготовлен в результате длительной и системной работы профессиональных юристов, экспертов из различных сфер и представителей гражданского общества. Об этом на восьмом заседании Комиссии по конституционной реформе заявил депутат Мажилиса, лидер партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров, передает Kazpravda.kz
Он отметил, что обсуждение реформы продолжалось более шести месяцев. За это время сотни и тысячи граждан направили свои предложения. По его словам, не только члены Комиссии, но и широкая общественность оценивают данный документ как продуманный, полностью отвечающий современным требованиям и определяющий долгосрочный вектор развития страны. В этой связи депутат предложил вынести проект новой Конституции на всенародное голосование.
«Как член Конституционной комиссии предлагаю после доработки редакций отдельных статей вынести проект новой Конституции на общенациональное голосование – референдум», – заявил он.
Кроме того, Айдарбек Ходжаназаров выступил с инициативой закрепить статус национальной валюты в Основном законе. По его словам, данное предложение поступило от граждан и напрямую связано с вопросами экономической независимости и суверенитета государства.
«Закрепление статуса национальной валюты на конституционном уровне позволит четко определить институциональное значение тенге и обеспечить преемственность государственной политики в сфере финансово-валютного обращения», – пояснил депутат.
Он напомнил, что в настоящее время статус тенге закреплен на законодательном уровне. В соответствии с законом «О Национальном банке Республики Казахстан», национальной валютой страны является тенге. Однако в условиях трансформации мировой финансовой системы, по его мнению, принципиально важно зафиксировать этот вопрос именно на конституционном уровне.
«Это соответствует международной практике. К примеру, в Конституции Азербайджанской Республики прямо указано, что денежной единицей страны является манат. Аналогично в Конституции Армении закреплено, что национальной валютой является армянский драм. В Конституции Кыргызской Республики также четко указано, что национальной денежной единицей является сом. В этой связи считаю целесообразным прямо закрепить в Конституции норму о том, что национальной валютой Казахстана является тенге. В связи с этим предлагаю вынести соответствующую поправку на рассмотрение Комиссии», – заключил депутат Мажилиса.