Глава партии Respublica предложил вынести на референдум проект новой Конституции

Конституционная реформа
614
Айман Аманжолова
корреспондент

Проект новой Конституции подготовлен в результате длительной и системной работы профессиональных юристов, экспертов из различных сфер и представителей гражданского общества. Об этом на восьмом заседании Комиссии по конституционной реформе заявил депутат Мажилиса, лидер партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что обсуждение реформы продолжалось более шести месяцев. За это время сотни и тысячи граждан направили свои предложения. По его словам, не только члены Комиссии, но и широкая общественность оценивают данный документ как продуманный, полностью отвечающий современным требованиям и определяющий долгосрочный вектор развития страны. В этой связи депутат предложил вынести проект новой Конституции на всенародное голосование.

«Как член Конституционной комиссии предлагаю после доработки редакций отдельных статей вынести проект новой Конституции на общенациональное голосование – референдум», – заявил он.

Кроме того, Айдарбек Ходжаназаров выступил с инициативой закрепить статус национальной валюты в Основном законе. По его словам, данное предложение поступило от граждан и напрямую связано с вопросами экономической независимости и суверенитета государства.

«Закрепление статуса национальной валюты на конституционном уровне позволит четко определить институциональное значение тенге и обеспечить преемственность государственной политики в сфере финансово-валютного обращения», – пояснил депутат.

Он напомнил, что в настоящее время статус тенге закреплен на законодательном уровне. В соответствии с законом «О Национальном банке Республики Казахстан», национальной валютой страны является тенге. Однако в условиях трансформации мировой финансовой системы, по его мнению, принципиально важно зафиксировать этот вопрос именно на конституционном уровне.

«Это соответствует международной практике. К примеру, в Конституции Азербайджанской Республики прямо указано, что денежной единицей страны является манат. Аналогично в Конституции Армении закреплено, что национальной валютой является армянский драм. В Конституции Кыргызской Республики также четко указано, что национальной денежной единицей является сом. В этой связи считаю целесообразным прямо закрепить в Конституции норму о том, что национальной валютой Казахстана является тенге. В связи с этим предлагаю вынести соответствующую поправку на рассмотрение Комиссии», – заключил депутат Мажилиса.

#Казахстан #тенге #реформа

Популярное

Все
Целостный, понятный, исторически значимый документ
«Дружба, о которой песни мы поем...»
Астана принимает Кубок Дэвиса
Мир посредством диалога
Большие возможности и востребованный потенциал
Безопасность, здоровье, образование
Обеспечивая практическую направленность реформ
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Для достижения взаимовыгодных результатов
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
Перестановки в полиции Шымкента
Крепнет птицепром
Значимость достоверного слова
Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры
Пусть дети чаще берут в руки книгу, а не телефон
Новый этап конституционных реформ
Токарь по призванию, скульптор – в душе
Депутаты Казахстана и Беларуси усилят сотрудничество по вопросам ИИ и цифровизации
Кошкина любовь
Что меняется в архитектуре государства и что это дает человеку?
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Аплодисменты, аплодисменты…
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Самая большая ценность
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
Будет построена объездная дорога
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Спортивное сообщество обсудило Конституционную реформу
В НАН РК обсудили новый проект Конституции
В Алматы была выражена поддержка поправкам, вносимым в Конс…
Президент встретился с руководством Конституционной комиссии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]