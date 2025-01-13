Глава Сената провел важные встречи в Китае

На повестке – перспективы укрепления межпарламентского сотрудничества и задачи по реализации совместных проектов на предстоящий период

Фото: пресс-служба Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев и группа депутатов прибыли в Китайскую Народную Республику с официальным визитом, в рамках которого состоялись встречи с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Хунином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Приветствуя председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета, Маулен Ашимбаев выразил слова соболезнования родным и близким пострадавших от сильного землетрясения в городе Шигацзе Сицзанского автономного района Китая.

Он также подчеркнул, что особое значение в укреплении всестороннего стратегического партнерства Казахстана и Китая имеет уровень взаимоотношений глав двух государств, благодаря которому на сегодня достигнуты взаимовыгодные договоренности и подписаны важнейшие документы. Было отмечено, что эксперты уже оценивают динамику казахстанско-китайских отношений, как новый «золотой период» развития.

Важным механизмом взаимодействия Маулен Ашимбаев также назвал сотрудничество между основными институтами власти двух стран, усилению которых уделяется особое внимание на самом высоком уровне.

«Как отмечает президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, «мы выстроили поистине образцовые межгосударственные отношения, которые из года в год наполняются новым качественным содержанием». Налажены тесные контакты на всех уровнях, активно развивается экономическое сотрудничество, укрепляются культурно-гуманитарные связи. Наши страны также системно взаимодействуют в рамках международных организаций и совместно содействуют решению актуальных глобальных проблем. Главы государств показывают пример дружественных, доверительных и продуктивных отношений. Поэтому между Народным политическим консультативным советом Китая и Сенатом Парламента Казахстана важно поддерживать такие отношения и развивать их. Считаем, что этому будет способствовать нынешний визит в Китай», – сказал в своем выступлении председатель Сената.

Вместе с тем, учитывая схожесть взглядов по многим вопросам глобальной и региональной повестки, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на важности расширения многопланового сотрудничества в условиях геополитических обострений, конфликтов и экономических проблем. В этом контексте он выразил поддержку многополярным инициативам Китая по устойчивому и глобальному развитию, которые, по мнению Маулена Ашимбаева, внесут огромный вклад в обеспечение всеобщей безопасности и мира.

Особое внимание было уделено и важности налаживания рабочих контактов между двумя странами в рамках международных организаций и многосторонних форматов, таких как «Центральная Азия – Китай».

«Мы придаем особое значение укреплению диалога с Народным политическим консультативным советом Китая. Наша общая задача - содействие эффективной реализации всех соглашений, достигнутых на уровне глав государств. Сенат Парламента Казахстана готов к активному взаимодействию в этом направлении», – сказал Маулен Ашимбаев.

Наряду с этим, спикер Сената подробно рассказал китайской стороне о комплексных преобразованиях в политической и социально-экономической сферах, проводимых в Казахстане по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева. В частности, речь шла о перезагрузке ключевых государственных институтов, включая Парламент, о законодательной работе Сената, о взаимодействии сенаторов с депутатами маслихатов и других реформах.

«В последние годы в Казахстане реализуются комплексные реформы, направленные на построение «Справедливого Казахстана». Цель реформ - обеспечить верховенство закона, укрепить баланс полномочий и ответственности между ветвями власти, центром и регионами. Основным приоритетом в нашей работе является законодательное обеспечение политических и экономических реформ, проводимых по инициативе президента Казахстана. За 2024 год принято 104 закона. В этом году мы принимаем законы, имеющие важное значение для развития нашей экономики – Бюджетный, Налоговый, Строительный и Водный кодексы. В целом хочу отметить, что проводимые в Казахстане реформы продиктованы требованием времени и отвечают запросам наших граждан», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В свою очередь Ван Хунин дал высокую оценку уровню казахско-китайских отношений и отметил роль глав Китая и Казахстана в активизации взаимовыгодного сотрудничества. Политик также подчеркнул особое значение реформ, проводимых в Казахстане по инициативе Касым-Жомарта Токаева, заверив, что Китай и в дальнейшем намерен активно развивать взаимодействие с Казахстаном как в двустороннем формате, так и на международной арене, оказывая всемерную практическую поддержку усилиям, направленным на укрепление активного диалога.

В ходе встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи Маулен Ашимбаев также обсудил вопросы укрепления сотрудничества между Сенатом и ВСНП. Обменялись стороны и мнениями относительно реализации совместных инвестиционных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта, «зеленой» экономики, сельского хозяйства и другие направления совместной работы.

«Казахстан и Китай продолжают углублять сотрудничество по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. На сегодня этот маршрут эффективно обеспечивает безопасность цепочек поставок между Азией и Европой. Начинается строительство третьей железной дороги между Казахстаном и Китаем - «Аягоз-Тачэн». Также планируется открытие третьего пограничного железнодорожного пропускного пункта. Мы уверены, что более активное использование потенциала Срединного коридора будет способствовать расширению транзитно-транспортного сотрудничества между странами», – отметил Маулен Ашимбаев, обращаясь к собеседнику.

В свою очередь Чжао Лэцзи выразил готовность к содействию в реализации обозначенных главами двух государств задач, а также высоко оценил перспективы реализации совместных проектов, в том числе в рамках инициативы «Один пояс - один путь».