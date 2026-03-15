Глава ЦИК Таджикистана: Референдум в Казахстане организован на высоком уровне

Референдум
Айман Аманжолова
корреспондент

В республиканском референдуме, проходящем в Казахстане, принимают участие и международные наблюдатели. Среди них - председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан Худоёрзода Бахтиёр, передает корреспондент Kazpravda.kz

Он сообщил, что прибыл в Казахстан в составе миссии СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Межпарламентской ассамблеи и Организации Договора о коллективной безопасности.

«По приглашению Центральной избирательной комиссии Казахстана мы прибыли для наблюдения за подготовкой и проведением референдума. Во время пребывания в Астане мы ознакомились с подготовительными работами к референдуму, а также сегодня непосредственно наблюдали за процессом голосования», - сказал Худоёрзода Бахтиёр.

По мнению наблюдателя, для организации референдума была проведена масштабная и всесторонняя подготовительная работа. Члены участковых и территориальных комиссий прошли специальную подготовку по всем этапам проведения референдума.

«Это свидетельствует о том, что Центральная избирательная комиссия Казахстана организовала политическую кампанию на высоком уровне. Граждане, имеющие право голоса, свободно и по собственной воле приходят на участки и голосуют. Это является доказательством того, что при проведении референдума соблюдаются принципы свободного выбора граждан и открытости», — отметил он.

В завершение он пожелал народу Казахстана мира, единства и устойчивого развития.

Популярное

Все
Свыше 14 тысяч казахстанцев проголосуют на референдуме за рубежом – МИД
Геннадий Головкин проголосовал на референдуме в Таиланде
Спикер Мажилиса проголосовал на республиканском референдуме
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Казахстанцы принимают решение о выборе будущего страны – Ерлан Карин
Глава партии Respublica проголосовал на референдуме
Первые казахстанцы проголосовали на референдуме по новой Конституции
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
На участках для голосования по всей стране фиксируются очереди - Центр общественных коммуникаций
Наблюдатели фонда «Ел Дауысы» первыми прибыли на участки по всей стране
Спикер Сената проголосовал на республиканском референдуме
ЦКР озвучила основные цифры по работе участков для голосования
Жители области Абай, Костанайской и Мангистауской областей голосуют на референдуме
На всех участках области созданы все условия: председатель атырауской теркомиссии референдума
Чемпионы страны сделали свой выбор
«Народный вайб»: казахстанцы креативно голосуют на референдуме в регионах страны
Молодёжь Казахстана впервые делает свой выбор на референдуме
Референдум-2026: на избирательных участках в Павлодарской области созданы все условия
Голосование проходит в рамках правового поля – Генпрокуратура
Аида Балаева: Наша страна – на пути построения справедливого и прогрессивного Казахстана
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Елена Рыбакина с трудом обыграла 43-ю ракетку мира на турнире в США
Аида Балаева поздравила с Международным женским днем
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Музыкальный флешмоб провели в одном из столичных ТРЦ
Токаев поздравил казахстанских женщин с 8 марта
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Председатель Мажилиса поздравил соотечественниц с 8 марта
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Группа «Иванушки International» сменила название
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

