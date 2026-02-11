Главе государства представили итоговый проект новой Конституции

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционной комиссии – председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, заместителя председателя Конституционной комиссии – Государственного советника Ерлана Карина и члена Конституционной комиссии – Помощника Президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства был проинформирован об итогах работы Комиссии над проектом новой Конституции страны.

Эльвира Азимова доложила, что по результатам двенадцати заседаний Комиссией был разработан итоговый проект нового Основного закона.

Текст новой Конституции был подготовлен на основе инициативных предложений граждан и экспертного сообщества, направляемых ими через порталы eGov и e-Otinish с октября прошлого года. Также в проекте учтены подходы, выработанные в октябре-январе Рабочей группой по Парламентской реформе.

Эльвира Азимова отметила, что по итогам обсуждения Конституционная комиссия предложила вынести проект новой Конституции на всенародный референдум.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Конституционной комиссией проделана масштабная и важная работа.

По мнению Главы государства, положения новой Конституции знаменуют завершение процесса трансформации институциональной основы нашего государства и переход к совершенно новой конституционной модели.

Президент также подчеркнул, что проект нового Основного закона не только отражает актуальные общественные ценности и принципы государственной политики, но и закладывает долгосрочные основы дальнейшего прогрессивного развития Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность членам Конституционной комиссии за проделанную работу и профессиональный подход. Президент подчеркнул, что обсуждение членами Комиссии проекта новой Конституции в прямом эфире продемонстрировало высокий уровень общественного диалога.

Кроме того, Глава государства отметил активное участие в разработке и обсуждении проекта тысяч неравнодушных граждан, что отвечает принципам Слышащего государства и позволяет говорить об истинно народном характере новой Конституции.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ближайшее время подпишет Указ о проведении республиканского референдума по вопросу принятия новой Конституции.

