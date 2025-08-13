Мужчина по имени Алексей - подучетный акмолинской службы пробации. По решению суда он получил три года ограничения свободы за драку в уличной разборке с хулиганами.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Продолжить работать на прежнем месте он не смог, частная компания предложила уйти по сокращению. Уверенный, что не останется без работы, он рассматривал все варианты, но везде получал отказ, после того, как сообщал о своем новом статусе. Не гнушаясь ни какой работы, Алексей устроился кочегаром. «Работа по сменам, можно бывать чаще с детьми», - говорил он.

В отделе пробации вопросов к подучетному не было, на регистрацию приходил своевременно, нарушений не допускал. Одно привлекло внимание инспекторов отдела, с ним что-то было не так. Мрачный, даже как будто похудел, не особенно хотел делиться, когда спрашивали. Но, в один из дней, Алексей пришел в отдел пробации внепланово. В глазах был страх и мольба о помощи.

В это день он рассказал о своей проблеме. «Помогите, пожалуйста, мне больше не к кому обратиться», - просил осужденный, отводя мокрые глаза.

Он рассказал о своей истории. С Валерией они жили в гражданском браке, в двухкомнатной секции общежития. Женщина родила ему двоих детей, но вот отцовство было не установлено, в свидетельстве о рождении стоял прочерк.

Когда Алексей остался без работы, будучи осужденным, его гражданская супруга сбежала, оставив малолетних детей. Первое время все было тихо, но в детском саду обратили внимание, что мама детей не появляется, а потом и служба опеки заинтересовалась. В результате, без документов об отцовстве, Алексей не имеет никаких прав на своих детей. Его предупредили, что малыши будут переданы в детский дом.

«Мы не смогли остаться в стороне и постарались помочь с оформлением документов. Это бюрократический вопрос, дети не должны были пострадать», - рассказывает инспектор пробации Оксана Тупицина.

На помощь к Алексею приехала его мама, она поддерживает сына и во всем ему помогает.